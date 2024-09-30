賴清德當眾指責將官 徐巧芯：顧立雄才是打擊目標

媒體報導總統賴清德與新晉任將領茶敘時，因將領未起立迎接表達不滿，被解讀是「立威」。國民黨立委徐巧芯認為，賴清德刻意在將領前表達「不滿」，使得現場氣氛尷尬，真正目標是要打擊前總統蔡英文愛將、國防部長顧立雄。

徐巧芯今天上網路直播節目「中午來開匯」接受媒體人黃光芹專訪。雙方談及賴總統因將領未起身迎接，表達「不滿」事件。

徐巧芯說，就自己了解，賴清德今年8月在總統府宴請新晉將官，總統府幕僚當時說：「總統等下到場，大家保持輕鬆就好，大家請坐。」賴清德進場後，看到大家都坐著，對此表達不滿，「念了一頓」三軍將領，氣氛尷尬。

徐巧芯提到，前總統蔡英文擔任三軍統帥時，面對國軍是以施恩為主，並非立威，將領以為民進黨政府皆是相同風格，所以才敢坐下。

徐巧芯指出，賴清德接下來還要求所有晉任將領都要接受總統召見，與前總統蔣中正時期一樣，此舉是在要求未來升官的將領，「都來給我看一下你們的態度」。

徐巧芯認為，賴清德其實是刻意在打擊蔡英文的愛將顧立雄，如果賴清德不滿此事，大可等所有將領離開，再與顧立雄溝通。不過賴清德選擇的是當場給顧立雄難看，使整起事件變得極為尷尬。

徐巧芯表示，軍人一般都會立正站挺，當天是因為總統府人員請他們坐下，將官才敢坐下，結果賴清德一出場直接秀官威，當場打臉顧立雄，現場最難堪的人並非將官，而是國防部長顧立雄。