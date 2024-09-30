快訊

山陀兒颱風帶來大豪雨 花蓮縣宣布今晚6時起停班停課

掏空遠航36億！ 張綱維判刑14年、合庫前董座廖燦昌無罪

吳慷仁首認了進軍大陸 「介紹我的新朋友壹心娛樂」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德當眾指責將官 徐巧芯：顧立雄才是打擊目標

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

媒體報導總統賴清德與新晉任將領茶敘時，因將領未起立迎接表達不滿，被解讀是「立威」。國民黨立委徐巧芯認為，賴清德刻意在將領前表達「不滿」，使得現場氣氛尷尬，真正目標是要打擊前總統蔡英文愛將、國防部長顧立雄

徐巧芯今天上網路直播節目「中午來開匯」接受媒體人黃光芹專訪。雙方談及賴總統因將領未起身迎接，表達「不滿」事件。

徐巧芯說，就自己了解，賴清德今年8月在總統府宴請新晉將官，總統府幕僚當時說：「總統等下到場，大家保持輕鬆就好，大家請坐。」賴清德進場後，看到大家都坐著，對此表達不滿，「念了一頓」三軍將領，氣氛尷尬。

徐巧芯提到，前總統蔡英文擔任三軍統帥時，面對國軍是以施恩為主，並非立威，將領以為民進黨政府皆是相同風格，所以才敢坐下。

徐巧芯指出，賴清德接下來還要求所有晉任將領都要接受總統召見，與前總統蔣中正時期一樣，此舉是在要求未來升官的將領，「都來給我看一下你們的態度」。

徐巧芯認為，賴清德其實是刻意在打擊蔡英文的愛將顧立雄，如果賴清德不滿此事，大可等所有將領離開，再與顧立雄溝通。不過賴清德選擇的是當場給顧立雄難看，使整起事件變得極為尷尬。

徐巧芯表示，軍人一般都會立正站挺，當天是因為總統府人員請他們坐下，將官才敢坐下，結果賴清德一出場直接秀官威，當場打臉顧立雄，現場最難堪的人並非將官，而是國防部長顧立雄。

徐巧芯 賴清德 顧立雄

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德向將官立威是「誤會」？如果不是呢？

賴清德立威？ 謝龍介斷言：軍方思想改造才剛開始

【即時短評】賴清德的強勢多疑 毀掉顧立雄的減法統御

賴清德下軍令狀 李彥秀酸：總統當風紀股長、把民進黨公職當小學生管

相關新聞

【重磅快評】台電劣跡斑斑 好意思漲電價、拿撥補？

電價調漲在即，立委黃國昌等人踢爆台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來放水、包庇不肖廠商，疑有立委撐腰，台電表示若有其事會...

將官因「府幕僚指示」挨罵？蕭旭岑：馬任內不可能發生

賴清德總統日前與新晉任將官茶敘，傳出因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴進場時未起立迎接，讓賴怒斥。馬英九基金會執行長蕭旭...

總預算案遭退回惹議 徐巧芯：明年社福長照不受影響

藍白聯手退回明年度中央政府總預算案，外界關注是否影響行政機關運作。國民黨立委徐巧芯指出，社福、長照相關預算不會受到影響，...

核一核二核三1號機已除役…明年還編60億 藍委要凍結預算

電價審議委員會今天即將登場，不過台電向立法院爭取撥補一千億元，另外明年核能發展後端營運管理還編列60.2億元，引發在野黨...

51勞動節全國放假？人事總處：內政部要先修放假辦法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

朝野關注明年51勞動節是否為全國性統一休假，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，統一放假的前提，取決於內政部是否修改...

賴清德當眾指責將官 徐巧芯：顧立雄才是打擊目標

媒體報導總統賴清德與新晉任將領茶敘時，因將領未起立迎接表達不滿，被解讀是「立威」。國民黨立委徐巧芯認為，賴清德刻意在將領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。