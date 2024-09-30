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51勞動節全國放假？人事總處：內政部要先修放假辦法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院司法及法制委員會邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影

朝野關注明年51勞動節是否為全國性統一休假，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，統一放假的前提，取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，人事總處再加以更新，會與內政部溝通，最終仍待內政部拍板，目前跨部會議尚未召開。

行政院人事總處日前公布明年政府行政機關辦公日曆表，不過，五一勞動節仍未全國統一放假。蘇俊榮赴立法院內政委員會業務報告，頻頻被問到這題。他說，五一勞動節是否全國放假取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，目前仍待內政部整體評估考量。

民進黨立委陳俊宇呼籲，人事總處應橫向與內政部積極溝通，若無一致性的放假，恐造成社會各個階層麻煩。蘇俊榮指出，有在溝通中，但內政部有特殊考量。目前也尊重2000年6月30日立法院對公務人員假期總數的附帶決議，這兩件事解開後，會討論的空間。

國民黨立委賴士葆詢問，是否是否有召開跨部會議？蘇俊榮說，目前還沒。

內政部 勞動節 溝通

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