51勞動節全國放假？人事總處：內政部要先修放假辦法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

朝野關注明年51勞動節是否為全國性統一休假，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，統一放假的前提，取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，人事總處再加以更新，會與內政部溝通，最終仍待內政部拍板，目前跨部會議尚未召開。

行政院人事總處日前公布明年政府行政機關辦公日曆表，不過，五一勞動節仍未全國統一放假。蘇俊榮赴立法院內政委員會業務報告，頻頻被問到這題。他說，五一勞動節是否全國放假取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，目前仍待內政部整體評估考量。

民進黨立委陳俊宇呼籲，人事總處應橫向與內政部積極溝通，若無一致性的放假，恐造成社會各個階層麻煩。蘇俊榮指出，有在溝通中，但內政部有特殊考量。目前也尊重2000年6月30日立法院對公務人員假期總數的附帶決議，這兩件事解開後，會討論的空間。

國民黨立委賴士葆詢問，是否是否有召開跨部會議？蘇俊榮說，目前還沒。