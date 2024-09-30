聽新聞
0:00 / 0:00
51勞動節全國放假？人事總處：內政部要先修放假辦法
朝野關注明年51勞動節是否為全國性統一休假，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天表示，統一放假的前提，取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，人事總處再加以更新，會與內政部溝通，最終仍待內政部拍板，目前跨部會議尚未召開。
行政院人事總處日前公布明年政府行政機關辦公日曆表，不過，五一勞動節仍未全國統一放假。蘇俊榮赴立法院內政委員會業務報告，頻頻被問到這題。他說，五一勞動節是否全國放假取決於內政部是否修改「紀念日節日實施辦法」，目前仍待內政部整體評估考量。
民進黨立委陳俊宇呼籲，人事總處應橫向與內政部積極溝通，若無一致性的放假，恐造成社會各個階層麻煩。蘇俊榮指出，有在溝通中，但內政部有特殊考量。目前也尊重2000年6月30日立法院對公務人員假期總數的附帶決議，這兩件事解開後，會討論的空間。
國民黨立委賴士葆詢問，是否是否有召開跨部會議？蘇俊榮說，目前還沒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言