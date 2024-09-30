快訊

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

黃國昌爆台電使用造假設備 大林電廠管線不防爆還助燃

立院初審放寬都更條例適用 約27萬戶合法建物可望受惠

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長劉世芳今天列席立法院內政委員會備詢。記者邱德祥／攝影
內政部長劉世芳今天列席立法院內政委員會備詢。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「都市更新條例」第65條條文修正草案，擴大原建築容積適用對象，加速都市更新整合。待立院三讀後，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠。

內政部表示，考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，就現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮。

為維護民眾居住安全品質及利於更新整合，內政部修法擴大適用原建築容積更新重建對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地。

內政部表示，實施者已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件亦可適用，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。待三讀正式通過後，將可透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提升建築物與民眾居住安全目標。

內政部表示，台灣歷經多次地震災害，修法推動有其必要性及重要性。內政委員會在朝野立委無異議下通過初審，無需交由黨團協商。

內政部 建築 都市更新

延伸閱讀

綠營籲總預算案多溝通 張善政：政院該弄懂立院為何退

公文稱京華城合法？國土署長：有說明避免針對單一個案

馬治薇入立院開直播 吳思瑤點名韓國瑜拿出智慧處理

立院今審都更條例！估8千多棟受惠 多集中雙北地區

相關新聞

黃國昌爆台電使用造假設備 大林電廠管線不防爆還助燃

電價審議委員會今天登場，民眾黨立法院黨團總召黃國昌踢爆，台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來卻放水包庇不肖廠商，背後到底...

天下調查縣市長滿意度出爐！ 陳其邁略勝盧秀燕、高虹安墊底

2024年《天下》縣市長施政滿意度結果今天出爐。同被視為「明日之星」的高雄市長陳其邁，略勝台中市長盧秀燕一籌。陳其邁是今...

立院今審都更條例！估8千多棟受惠 多集中雙北地區

立法院內政委員會今審查「都市更新條例」第65條條文修正草案。內政部次長董建宏表示，主要是因應民國88年容積獎勵公布前的合...

大罷免潮盧秀燕子弟兵被鎖定 空戰女王也噤聲換戰略

大罷免潮來了！綠營操作罷免，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，藍軍背水一戰力挺謝國樑，防止罷免骨牌效應發生，但基層藍委已壓力山大，多名藍委遭鎖定，被看好挑戰2028總統大選的台中市長盧秀燕，3名子弟兵遭點名醞釀罷免，其中藍委羅廷瑋最近就因為承受不了壓力在藍營退回總預算投票時棄權，遭譏「不舉」立委，另一名高聲量藍委也成為罷免箭靶。 罷免團體積極操作相關議題，遭鎖定的多半為年輕、聲量高的藍營立委。包括國民黨立委徐巧芯、葉元之，以及盧秀燕的子弟兵、台中藍委廖偉翔、羅廷瑋等人，被點名者人人自危，近來也刻意低調，連高聲量藍委徐巧芯都沉潛噤聲了好一陣子。

立院初審放寬都更條例適用 約27萬戶合法建物可望受惠

立法院內政委員會今天初審通過「都市更新條例」第65條條文修正草案，擴大原建築容積適用對象，加速都市更新整合。待立院三讀後...

朝野對話化解總預算案僵局 綠籲在野黨不預設前提

行政院長卓榮泰27日赴立法院總質詢時，主動拜會立法院長韓國瑜，邀集朝野黨團解決中央政府總預算卡關尋求解決之道。民進黨立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。