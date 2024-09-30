朝野對話化解總預算案僵局 綠籲在野黨不預設前提

行政院長卓榮泰27日赴立法院總質詢時，主動拜會立法院長韓國瑜，邀集朝野黨團解決中央政府總預算卡關尋求解決之道。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，既然是坐下來談，大家就開誠布公，不要預設前提，坐下來談就是正向，就是好的開始。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，國民黨團不會預設前提，既然要溝通協商，就針對在野黨團所提出的問題，請執政黨很有誠意的來溝通協商。國民黨團的態度就是希望行政院補足、編足預算，只要行政院能做出善意的回應，就可以解套。

藍白立委拒絕讓民國114年中央政府總預算案排上立法院議程，卡關迄今未見緩解。卓榮泰27日赴立法院施政報告並備質詢，利用休息空檔，拜會韓國瑜，並主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘。至於餐敘時間，預定在10月4日晚上舉行，地點尚待確認。

吳思瑤上午代表民進黨團在立法院舉行輿情回應記者會時，對此表示，卓榮泰在27日院會的空檔主動拜會韓國瑜，請求一起來排除總預算卡關的困境。卓榮泰主動提及邀請朝野各黨能夠一起餐敘，對話，近距離談，韓國瑜第一時間正面回應。

吳思瑤說，很開心看到兩院院長展現高度，一起具名邀請三黨黨鞭先坐下來談，這就是好的開始，讓對話跟善意，讓溝通跟誠意，化解現在立法院總預算被擋的僵局。

吳思瑤指出，既然是坐下來談，大家就是開誠布公，不要預設前提。對於國民黨部份黨團幹部對於聚會先有預定的條件，她說，坐下來談，就好好來談，預設一些很制約的條件，不就會讓會談先受限嗎，希望可以不設前提開誠布公，坐下來談就是正向，就是好的。