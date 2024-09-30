總預算遭擋牽動軍公教調薪 人事長：沒通過怎麼發？

藍白立院黨團聯手將明年度中央政府總預算案封殺在程序委員會。民進黨立委關注明年軍公教預定調薪3％，若總預算卡關，是否還能如期發放，但行政院人事總處人事長蘇俊榮答詢表示，「立法院沒通過要怎麼發」，期盼進入實質審查。

蘇俊榮今率團隊至立法院司法及法制委員會進行業務報告，並備質詢，在野關注軍公教調薪法制化，蘇俊榮指出，現已搜整各方意見，會以消費者物價指數、國民生產毛額為標準，調升幅度也在綜整討論，並重申，一定會在年底前將法案送到立法院，且會納入基層代表納入。

民進黨立委鍾佳濱關注，目前總預算被退回立法院程序委員會，明年軍公教加薪案還有辦法如期發放？還有辦法希望加薪嗎？蘇俊榮表示，立法院沒有通過要怎麼發？最好趕快通過，明年才可以比較早領。

民進黨立委吳思瑤接續問，目前總預算卡關中，與人事總處關係最大的預算是什麼項目？蘇俊榮指出，是272億元的軍公教明年調薪案，「我就是心裡默默期待，可以進入到預算實質審查。」