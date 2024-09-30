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總預算遭擋牽動軍公教調薪 人事長：沒通過怎麼發？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院司法及法制委員會邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況。記者邱德祥／攝影

藍白立院黨團聯手將明年度中央政府總預算案封殺在程序委員會。民進黨立委關注明年軍公教預定調薪3％，若總預算卡關，是否還能如期發放，但行政院人事總處人事長蘇俊榮答詢表示，「立法院沒通過要怎麼發」，期盼進入實質審查。

蘇俊榮今率團隊至立法院司法及法制委員會進行業務報告，並備質詢，在野關注軍公教調薪法制化，蘇俊榮指出，現已搜整各方意見，會以消費者物價指數、國民生產毛額為標準，調升幅度也在綜整討論，並重申，一定會在年底前將法案送到立法院，且會納入基層代表納入。

民進黨立委鍾佳濱關注，目前總預算被退回立法院程序委員會，明年軍公教加薪案還有辦法如期發放？還有辦法希望加薪嗎？蘇俊榮表示，立法院沒有通過要怎麼發？最好趕快通過，明年才可以比較早領。

民進黨立委吳思瑤接續問，目前總預算卡關中，與人事總處關係最大的預算是什麼項目？蘇俊榮指出，是272億元的軍公教明年調薪案，「我就是心裡默默期待，可以進入到預算實質審查。」

民進黨 立法院 軍公教

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