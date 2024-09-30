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綠質疑羅廷瑋任政府採購評委 台中市府：深刻檢討

中央社／ 中央社
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，外界質疑羅廷瑋公然介入政府採購案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，台中市政府應公開說明，為什麼有一個羅廷瑋的方便之門，會否因此造成採購有不同作法，羅廷瑋也缺乏自律、自制。

台中市政府今天表示，環保局僅有這件採購案邀無監督關係的民意代表任專家學者以外的評審委員，雖無違法，但確有改進空間，環保局已深刻檢討，未來將以更嚴謹周延的態度選任評委，以避免不必要誤會。

羅廷瑋接受中央社記者訪問表示，基於對公共事務的熱情，且車輛改裝的噪音問題也是他十分關注的議題，經台中市政府環保局再三邀請，也確認沒有違法的情況下，他才受邀擔任，不是自己主動要求，謝謝指教。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對羅廷瑋擔任政府採購案評選委員，做上述表示。

吳思瑤說，看到這條新聞非常詫異。她在上一屆立委參與政府採購法修法，對於各級政府採購評選委員，都希望公開透明之外，更要專業導向，政府機關代表要盡量降低，因為要納入民間跟專業的代表，這是政府採購法改革的方向，遺憾的是，台中市政府卻倒退嚕。

吳思瑤表示，台中市府採購案居然讓民代作為政府機關代表參與評選，這是非常少有的狀況，為什麼台中市政府可以公然讓民代作為評選委員，台中市政府作為第一線應該說明，難道台中市政府不知道採購案都涉及敏感的採購事項，這也跟政府採購法修法及改革背道而馳。

吳思瑤指出，首當其衝的台中市政府應該說明，為什麼會有一個羅廷瑋的方便之門，會不會因為民代身份造成單一採購有比較不一樣的作法，國家制度就是一套，現在發生這樣的個案，更應該讓各級政府作為警惕，政府機關代表員額本來就是越來越低，為的是讓專業民間人士作為獨立客觀評審委員，民代更不應當成為任何採購案的評選委員，這是基本的ABC，羅廷瑋個人沒有自制自律，難道覺得這樣做法是可以的嗎。

台中市 環保局 羅廷瑋

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