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核一核二核三1號機已除役…明年還編60億 藍委要凍結預算

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
經濟部電價費率審議會今（30）日舉行，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能高一些，但景氣不佳、用電量衰退的產業，電價漲幅減半，至於民生電價則凍漲。新電價預計10月16日上路。記者胡經周／攝影
經濟部電價費率審議會今（30）日舉行，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能高一些，但景氣不佳、用電量衰退的產業，電價漲幅減半，至於民生電價則凍漲。新電價預計10月16日上路。記者胡經周／攝影

電價審議委員會今天即將登場，不過台電向立法院爭取撥補一千億元，另外明年核能發展後端營運管理還編列60.2億元，引發在野黨立委關注。國民黨首席副書記長王鴻薇表示，台電一邊漲電價、一邊又要政府補貼，「不給就甩鍋給在野黨」，國民黨將砍刪一部分並逼台電檢討發電成本。

國民黨日前舉辦立法實務研討會，並提出「中華民國114年度中央政府總預算案審議說明」，報告揭露，經濟部「核能發展後端營運基金管理會」明年編列60.2億預算，用於核一、核二、核三除役以及後端營運綜合業務，不過賴清德總統曾於2023年5月28日拋出「停機核能機組緊急使用說」，試問，若核一、核二、核三除役，如何達到賴清德總統所提的「停機核能機組緊急使用說」？建議將該筆預算部分凍結或刪除。

國民黨立委賴士葆表示，核一、二都已經除役好幾年，核後基金根本不需要或用的很少，明年預算只會針對今年核三1號機的除役，更何況現在賴清德總統正透過氣候變遷委員會醞釀讓核三延役，甚至檢討核能政策，因此明年這筆預算應先予以凍結，等到核能政策更明朗後再來處理。

另外國民黨智庫報告還指再生能源預算不斷攀升，明年台電編列再生能源推廣預算，包含風力、水利及太陽能等再生能源購入電力預算1588億元，比今年預算1324億元增加264億元，增幅高達20%。而再生能源1588億元佔明年台電編列預算9970億元的15.9%，較2014年佔比13.1%，再生能源佔比節節高升。

國民黨智庫報告指出，台電專案計畫的「綠能第一期計畫」有亂編之嫌，例如綠能第一期計畫目標是2025年(114年)再生能源占比20%，理應將預算編列到113年或114年，結果台電卻編列預算到116年？而且原本112年度的預算為14億元，今年送交的預算書，又把112年預算寫成2.6億，是為了亂湊數字嗎？

對於台電購電成本，智庫報告直指，明年年台電收購再生能源發電數296.6億度（占總購電量31.7%），共計花費1588.3億元，平均再生能源購電成本5.3004元，遠高於114年度台電每度售電單價3.5615元，等於平均每度再生能源購電都虧損1.7935元。

再生能源 台電 核能

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