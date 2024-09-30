影／揭露台電採購防爆零件不合格 民眾黨團：沒結果電價就緩漲

大罷免潮來了！綠營操作罷免，基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，藍軍背水一戰力挺謝國樑，防止罷免骨牌效應發生，但基層藍委已壓力山大，多名藍委遭鎖定，被看好挑戰2028總統大選的台中市長盧秀燕，3名子弟兵遭點名醞釀罷免，其中藍委羅廷瑋最近就因為承受不了壓力在藍營退回總預算投票時棄權，遭譏「不舉」立委，另一名高聲量藍委也成為罷免箭靶。 罷免團體積極操作相關議題，遭鎖定的多半為年輕、聲量高的藍營立委。包括國民黨立委徐巧芯、葉元之，以及盧秀燕的子弟兵、台中藍委廖偉翔、羅廷瑋等人，被點名者人人自危，近來也刻意低調，連高聲量藍委徐巧芯都沉潛噤聲了好一陣子。

2024-09-30 13:51