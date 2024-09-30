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黃國昌爆台電使用造假設備 大林電廠管線不防爆還助燃

影／揭露台電採購防爆零件不合格 民眾黨團：沒結果電價就緩漲

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民眾黨總召黃國昌（左）、立委陳昭姿上午在黨團舉行記者會，直指台電大林電廠購買防爆零件被職安署查出過半不合格的例子，質疑其他電廠工程發包，恐有類似弊端，未釐清調查結果前，要求電價審議委員會不能夠漲電價。記者陳正興／攝影
民眾黨總召黃國昌（左）、立委陳昭姿上午在黨團舉行記者會，直指台電大林電廠購買防爆零件被職安署查出過半不合格的例子，質疑其他電廠工程發包，恐有類似弊端，未釐清調查結果前，要求電價審議委員會不能夠漲電價。記者陳正興／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿、張啟楷上午舉行記者會，陳昭姿指出台電大林電廠在2012年花了近80億改建，其中台電南部施工處發包的「運煤系統統包工程」以及「檢視煤倉系統統包工程」，因為是高公安危險區，因此大量使用防爆、防塵零件，在台電職安署到大林電廠抽測，抽測了10件防爆配件，有6件不合格，甚至有禁用的縮狀石墨含有可助燃、引發爆炸的重金屬被檢測出，並摻雜不具防爆效果的片狀石墨，相當離譜。對此不但攸關公安、員工安全，也懷疑有人謀不臧的問題，要求主管徹查。

立委張啟楷則強調，台電下午就要召開電價審議委員會，提醒電價審議委員討論時，應該將民眾黨揭露的台電設備採購弊案列入電價調漲的參考，若問題仍無解，民眾黨團強烈主張不能從10月1日起漲電價。

台電 民眾黨 電價

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