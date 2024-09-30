民眾黨指大林電廠防爆管線恐助燃 台電：若不合格依合約處分

台灣民眾黨立法院團今天說，高雄大林電廠花費近新台幣80億元更新設備，結果要求防爆的電氣管配件不僅不防爆，恐怕還助燃，罔顧職安、公共安全，民眾黨立法院黨團要求台電全面清查。

台電表示，尚未收到職安署正式檢驗報告，一旦收到、確定檢驗不合格，一定會要求廠商更換成符合規範的設備，再依照採購合約進行相關處分。

民眾黨立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷今天舉行記者會。陳昭姿指出，大林電廠花80億元改建，委由台電南部施工處處理運煤系統統包工程、簡式媒倉系統統包工程，以及後續的熱顯像監視器工程。

陳昭姿表示，台電電廠屬爆炸性環境設備，鑄鐵零件中的金屬物質鋁、鎂、鈦、鋯含量有限制。據CNS標準，在可鍛鑄鐵已停產的狀況下，目前唯一能使用的是球狀石墨（球狀化率應達80%以上），如果是其他球化率不符標準的金屬製品，恐釀成重大公安危機。

陳昭姿說，其中有更新防爆電氣管配件部分，分別向盟諭、正鶴、申芳三家公司採購零組件；結果8月6日職安署抽查結果，10件中竟有6件不合格，不僅不防爆、還可能助燃。

陳昭姿表示，台電一名鄭姓經理2020年就拿著廠房的設備去檢驗，當時就已經知道不合格、真假混用，今年再到大林電廠抽檢，不合格的設備竟然都還在，質疑台電是怎麼驗收的。

民眾黨團要求，台電追查驗收者以及知情掩護者的責任、初判不合格設備應立刻拆下，送金屬中心全面檢測、經濟部與勞動部啟動全面清查，確保公共安全與人員安全。

黃國昌表示，民眾黨團踢爆大林電廠防爆設備不合格、文件造假情事，其實早從2019年就開始，當時台電承諾會徹查，結果現在繼續放水護航、使用廠商不合格的設備。他要求台電董事長出面說清楚，不肖廠商背後是誰撐腰、是哪些立委民代陪著廠商與台電開會，台電應講清楚。

媒體詢問，是否掌握哪些黨籍的民代在廠商背後撐腰。黃國昌說，檢舉人有提供資訊，但一步一步來，台電先把事情交代清楚。