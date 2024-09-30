黃國昌爆台電使用造假設備 大林電廠管線不防爆還助燃

電價審議委員會今天登場，民眾黨立法院黨團總召黃國昌踢爆，台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來卻放水包庇不肖廠商，背後到底是哪些立委在撐腰？請台電公司董事長曾文生說清楚講明白，不要把納稅人當成笨蛋跟冤大頭、置公共安全於不顧。台電表示，如果檢驗確定不合格，將依採購合約進行處分。

民眾黨立院黨團上午舉行「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會，民眾黨立委陳昭姿指出，大林電廠斥資80億元進行改建，包括運煤系統、簡式煤倉系統統包工程，必須大量使用防暴電器管配件，當時採購的對象有萌諭、正鶴及申芳公司。

陳昭姿說，大林電廠採購的設備，竟然有半數以上不合格，根據我國國家標準，電廠使用鑄鐵配件的防爆等級，分為灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、縮狀石墨與球狀石墨，唯一可使用的是球狀石墨，球狀化率應達80%以上，其他等級非但不能防爆，甚至還有可能幫助燃燒。

陳昭姿指出，勞動部職安署今年8月到大林電廠抽測，抽測10件就有6件不合格，其中還有5件縮狀石墨、1件灰口鑄鐵，其中向正鶴公司採購的原型接線盒球化率為0，另外向申芳與盟諭公司採購的金屬配件，也有球化率僅47%至63%的劣品，距離標準非常遙遠。

「大林電廠是裝傻還是不知情？我都不知道壞事還能這樣做，有好有壞混裝在裡面」陳昭姿說，早在2020年就有吹哨者提供照片，台電當時就已經知情，結果今年東西都還在，這些配件加總僅約2000多萬元，台電公司就可以這樣人謀不臧，80億的工程，還有多少不可告人之事，這是台電電廠的常態作業嗎？

黃國昌表示，電廠的公共安全絕對不能疏忽，然而大林電廠的防爆設備造假、產品根本有問題，他早在2019年就舉行記者會，還親自跑到大林電廠現勘，台電公司當初承諾要徹查，「今天我要請問台電，這個就是你們徹查的結果？」他指評，這些廠商用不合格的東西繼續做，台電還想把納稅人當成笨蛋，完全置公共安全於不顧。

黃國昌說，這件事情誰要負責，請曾文生出來說明，背後到底是誰在撐腰？有哪些立委介入此事？甚至是陪著廠商開協調會，竟然可以包庇縱容成這個樣子，「請董事長不要迴避，站出來說清楚講明白，不要說你不知道」。媒體詢問，有哪些黨籍立委陪同廠商開會？黃國昌僅表示，檢舉人當然有提供一些資料，但是不要急先一步一步來，請台電把東西交出來再說。