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媒體指總統罵將領 吳思瑤：不要以訛傳訛

中央社／ 台北30日電

媒體報導總統賴清德怒罵國軍將領，國防部澄清誇大謬誤。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，總統府、國防部已澄清，各界不要以訛傳訛，賴總統是溫文有禮的從政者，第一次看到賴總統動怒，是過去國民黨在程序委員會擋軍購預算。

媒體報導，賴總統8月出席將官晉任勗勉典禮，因現場將官未起立喊口號，賴總統摔資料怒罵。國防部29日強調，此為誇大謬誤，籲請媒體善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。

針對上述事件，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，總統府、國防部都已經清楚澄清，絕對沒有要立威、動怒，這都是被誇大了，而有些政治工作者或政黨想在當中見縫插針，民進黨團希望回歸事實，對於沒有的事情，不要以訛傳訛。

吳思瑤說，從賴總統過去擔任立委、台南市長、行政院長、副總統再到總統，永遠是一個溫文有禮的從政者，過去賴總統最動怒的一次，就是國民黨在立法院是多數時，於程序委員會擋台灣的軍購預算，這是她第一次看到賴總統動怒，但那次是為了台灣的福祉與防衛安全、公共利益。

國防部 立法院

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