影／反政治罷凌 立委吳宗憲與基隆在地青年提「四個不同意」
基隆在地青年及青年政治工作者上午在立法院舉行「1013 基隆反『罷』凌！」記者會，國民黨立委吳宗憲出席表態力挺，共同表示絕不會坐視執政黨以政治惡鬥、惡意罷免的手段霸凌基隆市，並傳達「四個不同意」的反「罷」凌理由：不同意基隆市民的財產被剝奪、不同意市政建設被政治操作延宕、不同意基隆市成為民進黨霸凌的對象、不同意惡意罷免文化弄髒台灣的民主環境。
立委吳宗憲表示，今天站出來發聲的都是年輕人，面對越來越鴨霸、專權的執政黨，很佩服他們願意勇敢站出來發聲，「我其實是配角，現場的這些年輕人們，他們是國家的未來，他們才是主角」。吳宗憲說自己在年輕人身上看到希望跟未來，但是再一回頭卻看到現在的政治環境烽火連天、滿目瘡痍；而身為大人應該要永遠記得，我們希望留給下一代的，是一個清明、健康的政治環境，而不是充滿門爭和怨恨的國家社會。
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