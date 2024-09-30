遭批留下爛攤子…高鐵未南延高雄車站 吳敦義再提證據反制有心人潑墨

現階段高鐵只到左營站、沒有進入高雄火車站，民進黨立委李柏毅批評是曾任高雄市長的前副總統吳敦義「留下的爛攤子」。吳敦義南部辦公室今天又提證據發聲明指稱，高鐵案與「高雄國賓飯店破千容積率是吳敦義當市長核定」如出一轍，都是典型的移花接木，籲請放下黨派之私，勿再對吳敦義做無厘頭攻擊及誣控。

吳敦義南部辦公室指出，若依據李柏毅提出的時間軸，高鐵工程是1993年核定，1999年開工，核定時吳敦義是高雄市長，開工時則已卸任市長。高鐵是國家重大建設，無論行車路線 、停靠站點都是中央核定，高雄市長只有建議權，無法主導，更無權核定，當過市議員的李柏毅，應該具有這種基本常識。

此外，吳敦義日前已明白表示，高鐵決定興建之初，他即主張「三鐵共構」，向中央力爭高鐵與台鐵、捷運在高雄車站共站，無奈最後未獲中央同意。爭取過程，在高雄市政府文獻會1998年6月出版的《全力以赴-高雄市政八年》都有記載。

吳敦義辦公室表示，吳敦義擔任高雄市長8年，戮力推動市政，興建中區及南區兩座焚化爐、東南亞最大的長青中心、工商展覽中心、音樂館及客家文物館等，爭取終止三山採礦、爭取西青埔垃圾場改建為95公頃的都會公園、爭取高雄大學與高雄餐旅大學設校等，這些建設均有益於城市進步發展與市民福祉，只有帶有色眼鏡的人才視之為爛攤子。