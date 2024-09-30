快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

【重磅快評】賴清德向將官立威是「誤會」？如果不是呢？

聯合報／ 主筆室
總統賴清德出席新任將官晉升茶會發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。圖為賴總統日前出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德出席新任將官晉升茶會發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。圖為賴總統日前出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德第一次出席新任將官晉升茶會，就發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。迄今為止，無論府方獲國防部，儘管透過公開、私下管道說明，但都並沒有否認賴總統當天有「指正將官禮儀」一事，事實如何，其實已經一目了然。

截至目前為止，可以確定的事實，除了因為「未起立迎接賴總統」以及「賴總統教訓將官」外，還有現場試圖「打圓場」的國防部長顧立雄被「洗臉」，以及事後總統府將升任將官勗勉典禮在國防部舉辦的慣例，改為在總統府舉辦的決定。

當然，另一個無法確定的關鍵因素，是到底有沒有「總統府女性官員」在茶會前，就向升任將官說「無須太過拘束、原位鼓掌歡迎問好即可」。對於這一點，府方透過「知情人士」的說法，是說查過在場的官員，只有一名女性，且是基層科員，她「並沒有去跟晉任將官說不用起立」。總統府「知情人士」的這番說法，就是要把答案導向一個結論：晉任將官不起立，與總統府無關。

但問題是，有沒有總統府幕僚和將領說「不用起立」，在場人數數十人，不太可能瞞天過海。而如果沒有府方幕僚說「不用起立」，晉任將官真的敢自己決定「坐著鼓掌」嗎？而將官們真的是坐著鼓掌，那也只有「過去慣例如此」和「國防部要求」這兩個結論了。

更嚴重的是，如果在場將官真的是因為總統府幕僚「授意」決定不起立只鼓掌，而賴清德到場後卻以此為藉口痛飆晉任將官、洗臉顧立雄，然後把未來晉任將官勗勉典禮改到總統府，那麼看在軍方和國安高層的眼裡，恐怕就不只是「誤會」這麼嚴重，而是有濃濃的「陰謀論」了。

眾所周知，雖然號稱「蔡規賴隨」，但「務實台獨工作者」的賴清德，在國安政策上未必和蔡英文完全一致。這也導致他在上任後，諸多國安人馬仍必須沿用蔡英文的班底，其中最具體的例子，就是國防部長顧立雄。而無巧不巧，在這次「揚刀立威大會」中，被洗臉最嚴重的，也是顧立雄。

因此如果從政治角度看，對於「非賴系」的國安官員和軍方人士來說，這場「誤會」其實很可能「不是誤會」，而是「引蛇出洞」的一種方式：府方幕僚要晉升將官「不用起立迎接」，將官自然不敢不從；將官們未起立，賴清德再「借題發揮」，一方面向晉任將官展現權威，二方面收攏對未來將官晉升的大權，三來對顧立雄乃至整個英朝的國安官員立威，可說一舉三得。這樣的手法，放眼古今中外，都屢見不鮮。如毛澤東的「反右」，就是以「大鳴大放」開始。要大家暢所欲言，然後一舉掃除。雖說拙劣，但確實有效。

無論賴清德在「揚刀立威」的背後是不是有這樣的政治操作，恐怕都很難避免給人這樣的聯想。尤其事後的「認知作戰」操作，更讓原本可能單純的誤會，變成了「挖坑」。賴清德出身自民進黨最擅長鬥爭與政治操作的新潮流系，對這樣的操作手法及可能的政治聯想，豈能不知？

國防部 總統府 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】從自卑到自大 賴清德權力心病很危險

賴清德怒罵將官立威？ 朱立倫：以德服人會比較好

傳賴總統怒罵將官、摔資料立威？ 林楚茵：他不會激情演出

賴清德立威？ 謝龍介斷言：軍方思想改造才剛開始

相關新聞

天下調查縣市長滿意度出爐！ 陳其邁略勝盧秀燕、高虹安墊底

2024年《天下》縣市長施政滿意度結果今天出爐。同被視為「明日之星」的高雄市長陳其邁，略勝台中市長盧秀燕一籌。陳其邁是今...

立院今審都更條例！估8千多棟受惠 多集中雙北地區

立法院內政委員會今審查「都市更新條例」第65條條文修正草案。內政部次長董建宏表示，主要是因應民國88年容積獎勵公布前的合...

【重磅快評】賴清德向將官立威是「誤會」？如果不是呢？

總統賴清德第一次出席新任將官晉升茶會，就發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。迄今為止，無論府方獲國防...

遭批留下爛攤子…高鐵未南延高雄車站 吳敦義再提證據反制有心人潑墨

現階段高鐵只到左營站、沒有進入高雄火車站，民進黨立委李柏毅批評是曾任高雄市長的前副總統吳敦義「留下的爛攤子」。吳敦義南部...

羅廷瑋遭爆任中市府採購評委 吳思瑤：毫無自制能力

國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，挨批公然介入政府採購案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，民代不應...

跛鴨拜登奮力一搏穩美中關係 習近平願第三度會晤？

美國總統拜登是否有機會與中國大陸國家主席習近平第三次元首級會晤，是美國大選之外的熱議話題；從白宮國家安全顧問蘇利文到國務卿布林肯，這兩個月來與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅會談後，傳遞的都是相同訊息--美方希望穩定對中關係，這也是拜登政府努力留下的政績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。