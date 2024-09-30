【重磅快評】賴清德向將官立威是「誤會」？如果不是呢？

總統賴清德第一次出席新任將官晉升茶會，就發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。迄今為止，無論府方獲國防部，儘管透過公開、私下管道說明，但都並沒有否認賴總統當天有「指正將官禮儀」一事，事實如何，其實已經一目了然。

截至目前為止，可以確定的事實，除了因為「未起立迎接賴總統」以及「賴總統教訓將官」外，還有現場試圖「打圓場」的國防部長顧立雄被「洗臉」，以及事後總統府將升任將官勗勉典禮在國防部舉辦的慣例，改為在總統府舉辦的決定。

當然，另一個無法確定的關鍵因素，是到底有沒有「總統府女性官員」在茶會前，就向升任將官說「無須太過拘束、原位鼓掌歡迎問好即可」。對於這一點，府方透過「知情人士」的說法，是說查過在場的官員，只有一名女性，且是基層科員，她「並沒有去跟晉任將官說不用起立」。總統府「知情人士」的這番說法，就是要把答案導向一個結論：晉任將官不起立，與總統府無關。

但問題是，有沒有總統府幕僚和將領說「不用起立」，在場人數數十人，不太可能瞞天過海。而如果沒有府方幕僚說「不用起立」，晉任將官真的敢自己決定「坐著鼓掌」嗎？而將官們真的是坐著鼓掌，那也只有「過去慣例如此」和「國防部要求」這兩個結論了。

更嚴重的是，如果在場將官真的是因為總統府幕僚「授意」決定不起立只鼓掌，而賴清德到場後卻以此為藉口痛飆晉任將官、洗臉顧立雄，然後把未來晉任將官勗勉典禮改到總統府，那麼看在軍方和國安高層的眼裡，恐怕就不只是「誤會」這麼嚴重，而是有濃濃的「陰謀論」了。

眾所周知，雖然號稱「蔡規賴隨」，但「務實台獨工作者」的賴清德，在國安政策上未必和蔡英文完全一致。這也導致他在上任後，諸多國安人馬仍必須沿用蔡英文的班底，其中最具體的例子，就是國防部長顧立雄。而無巧不巧，在這次「揚刀立威大會」中，被洗臉最嚴重的，也是顧立雄。

因此如果從政治角度看，對於「非賴系」的國安官員和軍方人士來說，這場「誤會」其實很可能「不是誤會」，而是「引蛇出洞」的一種方式：府方幕僚要晉升將官「不用起立迎接」，將官自然不敢不從；將官們未起立，賴清德再「借題發揮」，一方面向晉任將官展現權威，二方面收攏對未來將官晉升的大權，三來對顧立雄乃至整個英朝的國安官員立威，可說一舉三得。這樣的手法，放眼古今中外，都屢見不鮮。如毛澤東的「反右」，就是以「大鳴大放」開始。要大家暢所欲言，然後一舉掃除。雖說拙劣，但確實有效。

無論賴清德在「揚刀立威」的背後是不是有這樣的政治操作，恐怕都很難避免給人這樣的聯想。尤其事後的「認知作戰」操作，更讓原本可能單純的誤會，變成了「挖坑」。賴清德出身自民進黨最擅長鬥爭與政治操作的新潮流系，對這樣的操作手法及可能的政治聯想，豈能不知？