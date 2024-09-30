羅廷瑋遭爆任中市府採購評委 吳思瑤：毫無自制能力
國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，挨批公然介入政府採購案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，民代不應成為任何採購案的評委，這是基本ABC，顯見羅廷瑋沒有自制、自律能力。
羅廷瑋任台中市環保局採購案評選委員爭議，最早在7月被民進黨政策會執行長王義川爆出，當時羅廷瑋聲明指出，完全符合工程會相關規定，不過，工程會近日預告修正「採購評選委員會組織準則」，增訂機關不得遴選現任各級民意機關民意代表為評選委員，但各級民意機關辦理採購時不在此限。
吳思瑤指出，她對此感到非常詫異，過去她曾參與政府採購法修法，對於政府各級採購評選委員除了公開透明外拽，還要是專業導向，政府代表要盡量降低，要納入民間的專業代表，這是政府採購法更改革的方向，但台中市竟「倒退嚕」。
「為何台中市府可以公然讓民代變成政府採購的評選委員。」吳思瑤質疑，這應該是非常少有的狀況，台中市政府應該說明，為何開設羅廷瑋「特別的方便之門」，會不會因為民代身分造成單一採購有不同做法，難道不知道這些涉及非常敏感的採購事項？這也跟政府採購法改良修法背道而馳。
吳思瑤表示，國家制度就是一套，現在發生此種個案，更該讓各級政府作為警惕，政府機關的代表員額本來就是越來越低，因為要讓專業人士做為獨立客觀的評審委員，這是基本的ABC，羅廷瑋個人也沒自制、自律，他難道覺得這樣OK？
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