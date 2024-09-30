天下調查縣市長滿意度出爐！ 陳其邁略勝盧秀燕、高虹安墊底

2024年《天下》縣市長施政滿意度結果今天出爐。同被視為「明日之星」的高雄市長陳其邁，略勝台中市長盧秀燕一籌。陳其邁是今年六都表現最好的市長，進步幅度也最多。而民眾黨僅有的兩席首長表現均有待加強，回鍋參選的金門縣長陳福海退步最多，從優等組掉到佳等組；遭台北地方法院判刑而停職的新竹市長高虹安連兩年墊底。

這份規模近1.5萬人的民調顯示，與過去相比，最大亮點在於進步最多的皆為新科首長。在所有縣市長中，屏東縣長周春米進步幅度最大，從優等首長躍居為標竿首長。其次是南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦皆進入優等組；去年首度入榜就位列標竿首長的連江縣長王忠銘也衝出好成績。位居佳等組的桃園市長張善政、衝刺組的台北市長蔣萬安，兩位新科六都市長都小幅進步。

嘉義縣、屏東、台東、雲林、南投、苗栗等農業縣幾乎包辦標竿和優等組，顯示地方政府愈來愈善於向中央借力使力，建立更貼近民眾需求的治理模式。如上任6年的嘉義縣長翁章梁除善用中央資源，更明確訂出「農工科技大縣」目標，是今年民調、專家評比表現皆最好的縣市長，不僅是他入榜以來最佳成績，也是最強標竿首長。

在六都市長中，同樣被視為「明日之星」的高雄市長陳其邁，略勝台中市長盧秀燕一籌。陳其邁是今年六都表現最好的市長，進步幅度也最多。儘管《天下》進行民調期間，凱米颱風在高雄造成水災，災後卻能在短時間內復原，讓陳其邁未受到太大影響。

相較於藍綠陣營各有進步，民眾黨僅有的兩席首長表現均有待加強。回鍋參選的金門縣長陳福海退步最多，從優等組掉到佳等組；遭台北地方法院判刑而停職的新竹市長高虹安連兩年墊底。

首長一旦涉及負面爭議與官司，會影響到民眾對他們的支持度和滿意度。調查顯示，除新竹市長高虹安，新竹縣長楊文科同樣有案在身，基隆市長謝國樑則因罷免案未決，影響民調支持度，而在衝刺組徘徊。

縣市長能如何抓住民心？經過《天下》調查中心交叉分析，人民最重視的是經濟和環境。如花蓮受4月地震及後續颱風影響，交通數度中斷，至今觀光客仍未明顯回流，影響地方經濟；縣民對於縣長徐榛蔚維持地方經濟繁榮的滿意度降低，連帶導致她的施政滿意度是就任6年來最差。