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潘孟安找韓國瑜溝通大法官人事 黃國昌酸黨團被當空氣

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府先前公布司法院正副院長張文貞（左四）、姚立明（右四）及大法官被提名人，劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右三）、廖福特（右二），由副總統蕭美琴（左五）主持，總統府秘書長潘孟安（右五）、副秘書長張惇涵（右一）陪同，蕭副總統致詞並於會後進行大合照。記者許正宏／攝影
總統府先前公布司法院正副院長張文貞（左四）、姚立明（右四）及大法官被提名人，劉靜怡（左一）、王碧芳（左二）、何賴傑（左三）、陳運財（右三）、廖福特（右二），由副總統蕭美琴（左五）主持，總統府秘書長潘孟安（右五）、副秘書長張惇涵（右一）陪同，蕭副總統致詞並於會後進行大合照。記者許正宏／攝影

司法院大法官人事案持續卡關，總統府秘書長潘孟安預計拜會立法院韓國瑜，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，過往拜會各黨團是常態，「這一屆的總統比較不一樣，對他們來講黨團是空氣」，民眾黨團給大法官提名人發的問卷，也沒有人回。

賴清德總統先前提名張文貞出任司法院院長，姚立明出任司法院副院長，還有何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位司法院大法官人選。黨政人士昨天透露，潘孟安近期將率領7位被提名人拜會韓國瑜，請立法院依照憲政職責審查人事同意權，期盼獲得朝野的支持與同意。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，其實過往總統府提名的任何被提名人，總統府秘書長都會帶著他們拜會各黨團，大家只要看以前的新聞，就知道拜會黨團是常態，「這一屆的總統比較不一樣，對他們來講黨團是空氣，只要去看立法院長就可以了。」

黃國昌說，韓國瑜基於議事中立主持會議，相信未來會繼續秉持這樣的原則，至於潘孟安要拜會韓國瑜，可能也只是再次請求院長中立主持議事。

黃國昌強調，有關考試院正副院長及考試委員、司法院正副院長及大法官，民眾黨團比較關心的事情還是問卷，「我們發出去的問卷，到底什麼時候要回」，難道是賴總統或潘孟安下令，這些被提名人通通都不准回。

另外，民眾黨桃園黨部前發言人馬治薇涉收受中國資助參選，桃園地方法院今年8月宣判處徒刑8月，上周卻遭到踢爆在立法院議場開設直播，民進黨立委林楚茵今天在臉書發文質疑，為何「滲透嫌犯」能夠輕易進入國會，立法院已經成為國安破口。

黃國昌表示，他本人不認識馬治薇，目前所掌握到的訊息，「她跟民眾黨沒有任何關係」，至於為何能夠跑進議場，可能要請立法院回答，民眾黨團沒有提供任何證件，因此確認跟黨團沒有關係。

司法院 立法院 韓國瑜

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