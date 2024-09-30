影／賴政府承諾健保點值每點0.95元 國民黨團批芭樂票

國民黨立法院黨團今天舉行「政府承諾健保點值 每點0.95元 明顯跳票？」記者會，立委廖偉翔、張嘉郡、王育敏、林思銘、楊瓊瓔、蘇清泉、陳菁徽等人出席。

國民黨團書記長林思銘批，賴清德選前答應健保點值要從每點0.95元朝向1.1元邁進，讓醫護對健保的改革充滿了期待，但是賴清德就任已經四個多月，政府對健保改革支票的態度迅速轉變了，選前說一套，選後就變調，翻臉比翻書還快，這不是芭樂票，什麼是芭樂票。