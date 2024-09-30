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林右昌談罷樑餘波盪漾 朱立倫提醒：別忘記你也是基隆人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆市黨部，主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆市黨部，主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順。記者邱瑞杰／攝影

民進黨秘書長林右昌在臉書發表「罷樑的心情」，引發藍委抨擊。林任基隆市長的發言人游本明今天說，林是陳述事實，也是地方的聲音。國民黨主席朱立倫則指林用恨跟鬥，用政治的出發點發言，對基隆市非常不好。

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，擔任8年基隆市長的林右昌昨在談「罷樑的心情」，指謝提出在國門廣場興建摩天輪，將徹底摧毀他任內改造的市港開放空間，也徹底激怒了市民。罷免案是謝「一個人的武林」，做得好就不會有罷免案。

羅智強質疑林右昌在颱風天來臨，謝國樑忙著防災時，還在打口水戰，可以放過基隆市民嗎？林右昌哭天搶地要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚他究竟是民進黨的秘書長，還是罷樑團體發起人。

游本明今天表示，林右昌陳述的都是事實，也是地方的聲音。謝謝羅智強提醒，讓大家又想起日前基隆淹水，謝國樑還跑去參加固樑活動，跟朱立倫合體參加婦女會活動，心中只有政治、只有固樑，根本沒有淹水市民的人，叫做謝國樑。

游本明說，防颱防災準備是平時就該做的事情，市府每年從4月下旬就要開始進行防汛工作，現在都已經10月，請不要牽拖。最近基隆到處淹水，民眾都在質疑是不是水溝清淤跟防災工作做得不夠落實，這才是該審視檢討的地方。謝國樑不要總是躲起來，逃避市民的質疑。

朱立倫今天上午到基隆連署參加支持「三好運動」，並主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順。

媒體詢問朱立倫如何看前林右昌對謝國樑「開火」？朱說，昨晚陸上颱風警報已發布，相信全台灣各縣市，包括基隆市長謝國樑及市府團隊，大家都在做防災準備，迎接接下來的挑戰。

朱立倫表示，這個時候還滿嘴的口水、滿嘴的政治，林右昌真的忘了自己也是基隆市民，忘了對基隆市應該有一份愛跟責任。林用恨跟鬥，用政治為出發點談罷樑，對基隆市非常不好，呼籲林右昌「不要忘了你也是基隆人」。

國民黨主席朱立倫（左二）今天上午到基隆市黨部，主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順（左一）。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今天上午到基隆市黨部，主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順（左一）。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫今早在基隆表示，民進黨秘書長林右昌用恨跟鬥，用政治的出發點談罷樑，對基隆市非常不好。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫今早在基隆表示，民進黨秘書長林右昌用恨跟鬥，用政治的出發點談罷樑，對基隆市非常不好。記者邱瑞杰／攝影

林右昌 謝國樑

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