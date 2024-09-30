潘孟安將拜會韓國瑜 綠黨團：人事同意權不該政治杯葛

大法官人事持續卡關，但在野黨質疑人選毫無專業，揚言抵制，總統府秘書長潘孟安為此將拜會立法院長韓國瑜，盼藉由善意溝通化解僵局。民進黨團幹事長吳思瑤表示贊同，認為此舉有其必要，強調人事同意權不該被政治杯葛。

吳思瑤指出，大法官提名名單早已送到立法院，但在政治氛圍上，持續被藍白可能認為非常高度政治張力，還是希望任何人事同意權回歸專業審查、回歸適任與否的嚴謹討論。

她說，潘帶大法官被提名人禮貌拜會韓國瑜「有其必要」，也相信韓國瑜作為立法院大家長，協助未來人事同意權不再被政治杯葛、不再被意識形態綁架，朝既有步驟與程序往前走，民進黨會全力支持，嚴格審查，但就應該讓它順利往前。

媒體追問，上周五立法院會，韓國瑜與行政院長卓榮泰針對總預算案卡關喝咖啡、吃蛋糕。吳思瑤指出，席間卓榮泰主動提及，盼邀請各黨委員們餐敘、對話，且是近距離好好談談；韓國瑜也第一時間正面回應，很開心看到兩院院長願意展現高度，一起具名邀請三黨黨鞭先坐下來談。

吳思瑤認為，這是好的開始，讓對話與善意、讓溝通跟誠意，化解總預算被擋的僵局。她希望既然坐下來談就是開誠布公，大要設定前提，自己觀察到國民黨有些黨團幹部對周五聚會先有預定條件，不就會讓會談受限？「希望可以不設前提、大家開誠布公坐下來談就是正向的。」