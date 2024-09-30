快訊

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

幼兒三天兩頭停課逼家長離職有薪彈性假能救少子化？

潘孟安將拜會韓國瑜 綠黨團：人事同意權不該政治杯葛

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

大法官人事持續卡關，但在野黨質疑人選毫無專業，揚言抵制，總統府秘書長潘孟安為此將拜會立法院韓國瑜，盼藉由善意溝通化解僵局。民進黨團幹事長吳思瑤表示贊同，認為此舉有其必要，強調人事同意權不該被政治杯葛。

吳思瑤指出，大法官提名名單早已送到立法院，但在政治氛圍上，持續被藍白可能認為非常高度政治張力，還是希望任何人事同意權回歸專業審查、回歸適任與否的嚴謹討論。

她說，潘帶大法官被提名人禮貌拜會韓國瑜「有其必要」，也相信韓國瑜作為立法院大家長，協助未來人事同意權不再被政治杯葛、不再被意識形態綁架，朝既有步驟與程序往前走，民進黨會全力支持，嚴格審查，但就應該讓它順利往前。

媒體追問，上周五立法院會，韓國瑜與行政院長卓榮泰針對總預算案卡關喝咖啡、吃蛋糕。吳思瑤指出，席間卓榮泰主動提及，盼邀請各黨委員們餐敘、對話，且是近距離好好談談；韓國瑜也第一時間正面回應，很開心看到兩院院長願意展現高度，一起具名邀請三黨黨鞭先坐下來談。

吳思瑤認為，這是好的開始，讓對話與善意、讓溝通跟誠意，化解總預算被擋的僵局。她希望既然坐下來談就是開誠布公，大要設定前提，自己觀察到國民黨有些黨團幹部對周五聚會先有預定條件，不就會讓會談受限？「希望可以不設前提、大家開誠布公坐下來談就是正向的。」

吳思瑤 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

馬治薇入立院開直播 吳思瑤點名韓國瑜拿出智慧處理

韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

韓國瑜邀吃和解飯 傅崐萁表態出席…卓榮泰樂意也期待

與卓揆來杯溫暖咖啡解僵局 李彥秀：韓國瑜是政治奇才

相關新聞

天下調查縣市長滿意度出爐！ 陳其邁略勝盧秀燕、高虹安墊底

2024年《天下》縣市長施政滿意度結果今天出爐。同被視為「明日之星」的高雄市長陳其邁，略勝台中市長盧秀燕一籌。陳其邁是今...

立院今審都更條例！估8千多棟受惠 多集中雙北地區

立法院內政委員會今審查「都市更新條例」第65條條文修正草案。內政部次長董建宏表示，主要是因應民國88年容積獎勵公布前的合...

【重磅快評】賴清德向將官立威是「誤會」？如果不是呢？

總統賴清德第一次出席新任將官晉升茶會，就發生不滿眾人未起立迎接，怒而「教訓」軍人要有禮節的爭議。迄今為止，無論府方獲國防...

遭批留下爛攤子…高鐵未南延高雄車站 吳敦義再提證據反制有心人潑墨

現階段高鐵只到左營站、沒有進入高雄火車站，民進黨立委李柏毅批評是曾任高雄市長的前副總統吳敦義「留下的爛攤子」。吳敦義南部...

羅廷瑋遭爆任中市府採購評委 吳思瑤：毫無自制能力

國民黨立委羅廷瑋7月遭爆擔任台中市環保局採購案評選委員，挨批公然介入政府採購案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，民代不應...

跛鴨拜登奮力一搏穩美中關係 習近平願第三度會晤？

美國總統拜登是否有機會與中國大陸國家主席習近平第三次元首級會晤，是美國大選之外的熱議話題；從白宮國家安全顧問蘇利文到國務卿布林肯，這兩個月來與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅會談後，傳遞的都是相同訊息--美方希望穩定對中關係，這也是拜登政府努力留下的政績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。