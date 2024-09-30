桃機自駕接駁案17億元糾紛 工程會要查「渣男廠商」

桃園機場第三航廈旅客運輸系統工程，成運汽車得標半年就與分包商理立公司鬧糾紛，針對國家門面工程出包，工程會主委陳金德表示將徹查；針對立委魯明哲指理立如「渣男廠商」接連無實績又得標，陳金德說，將建立廠商履歷。

去年12月25日，桃園機場「台灣桃園國際機場第三航站區旅客運輸系統工程」決標，成運汽車製造股份有限公司以17億4540萬元得標，勝過另外兩家開出17億4550萬元的「勤崴國際科技股份有限公司」及「華電聯網股份有限公司」。

未料成運得標才剛滿半年，6月17日成運公司將下包商名單送交設計顧問台灣世曦工程顧問公司，名單卻與當初標案時提出的服務建議書截然不同；成運欲更換團隊，近來與理立密集談判，也令桃機十分頭痛。

交通委員會今天邀請工程會進行業務報告，國民黨立委魯明哲質詢時指出，桃機為了符合環保政策與國內電動車產業發展，規畫將機場間的交通系統，從現行軌道系統改為自駕電動巴士，但不到半年就發生更換分包商。

他強調，第三航廈是國家門面，此次糾紛顯示更可能牽涉人民安全，整起事件一團亂，他拜託工程會重視，不只是監督，而是能幫桃機解決這個複雜的問題。

魯明哲進一步指出，理立公司爭議爆不停，卻能不斷承攬標案。2010年成立後，2018年拿下7000萬元「台中水湳智慧城自駕試運行計畫委託服務案，2020年得標7300萬「台南市自動駕駛公車智慧基礎設施委託服務案」，也承接經濟部「無人載具科技創新實驗沙河計畫」。

魯明哲表示，理立吹噓在美國佛羅里達州有自駕系統實績，在台灣耀武揚威，經過外交部、運安會調查，竟是「查無此事」，結果2021年又拿下台鐵局5640萬元「多元通訊架構之行控4.0系統」，結果今年4月22日被運安會主委打臉系統「根本不能用」。

魯明哲表示，像理立這樣的「渣男公司」，跟政府或國營事業拿了上百萬、千萬、上億的研究案，結果沒有研究出什麼就結案了，再繼續下個標案，把政府當冤大頭。這類沒有實績、一直得標廠商，是否也是政府成為「渣男吸鐵」才會接二連三發生？

陳金德表示，第三航廈是台灣重要建設，每一個環節和設備都必須符合設計水準。針對本案，工程會將要求桃機公司來說明原因，並具體了解是否符合政府採購法及成運和外包廠商的條件以及是否影響未來營運的品質。

至於魯明哲提的「渣男廠商」，陳金德表示，工程會將建立「廠商履歷」，將優秀廠商、渣男廠商，分別建立履歷，供機關評選時參考。