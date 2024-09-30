基隆青年號召基隆市民站出來 四個理由反「惡罷」

基隆市長謝國樑罷免案日期將至，國民黨立委吳宗憲與數名基隆在地青年及青年政治工作者今天舉行記者會指出，絕不會坐視執政黨以政治惡鬥、惡意罷免的手段霸凌基隆市，並宣示「四個不同意」的反「罷」凌理由。

吳宗憲與基隆青年在記者會「1013基隆反『罷』凌！」中表示，他們不同意基隆市民的財產被剝奪、不同意市政建設被政治操作延宕、不同意基隆市成為民進黨霸凌的對象、不同意惡意罷免文化弄髒台灣的民主環境。

吳宗憲提到，面對越來越鴨霸、專權的執政黨，佩服這群年青人願意站出來發聲，「我其實是配角，現場的這些年輕人們，他們是國家的未來，他們才是主角」。自己在年青人身上看到希望、未來，但是一回頭卻看到現在的政治環境烽火連天、滿目瘡痍；他們希望留給下一代的是一個清明、健康的政治環境，而不是充滿鬥爭和怨恨的國家社會。

基隆在地青年、政治工作者的黃申棟表示，基隆市長謝國樑上任後，積極捍衛基隆市的財產權益。基隆市府截至8月已取得東岸商場產權糾紛4連勝訴，法院的判決已證實謝國樑是依法有據捍衛市府財產。

基隆在地青年林姵萱說，基隆市過去在民進黨執政下，曾因為不當的政治操弄導致公共工程進展緩慢，基隆田徑場工程三年未完工、基隆美術館工程延宕一樣；謝國樑正努力扭轉這些局面，讓市政建設回歸正常軌道，這次的罷免實質上是對市政進展的阻礙。

基隆在地青年童翊娟則質疑，民進黨過去幾年在基隆市的成績，充滿了延宕與失敗，請民進黨捫心自問，「這幾年基隆市的治理真的有辦法令人信服嗎？」更可惡的是，基隆市民在2022縣市長選舉中們用選票表達了對民進黨不滿意，未料綠營選輸後，竟喊著要重選，推動惡意罷免，掩蓋自己缺失，用錯誤、偏頗資訊誘導、煽動人民的情緒，無異於將基隆市民當作政治鬥爭的棋子。

國會青年幕僚鄭皓文表示，選罷法現在的設計讓少數民意可以輕易否決多數民意，前一年辛苦選上、隔年草草被罷，從此社會會進入一年選舉、一年罷免的惡性循環，不得安寧。惡意罷免案的激增，會讓台灣的政治生態變得不堪一擊、選舉制度淪為政黨惡鬥的工具。罷免案如果通過，將開創一個惡例，讓台灣的政治環境更加混亂，「這是我們不願意看到的未來」。鄭皓文同時宣布，從10月開始，年青朋友將一同走上街頭宣講，並發送反「罷」凌濕紙巾，付諸實體行動把反對惡罷的聲音傳遞出去，號召市民一起擦去政治髒水，一票不同意、一起反「罷」凌。