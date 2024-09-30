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馬治薇入立院開直播 吳思瑤點名韓國瑜拿出智慧處理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前發言人馬治薇被控收中資選舉，一審遭法院判決有罪，近日她因進入立院直播遭受非議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，一位涉及國安犯罪的人士進入立院，需縝密對待、不可小覷，如何做好管理與把關，立法院韓國瑜應有智慧妥善處理。

馬治薇去年以無黨籍參選桃園立委，被檢調查獲中國對台工作單位人員資助美金、虛擬貨幣達105萬元，並提供我官員等秘密資料給中方，桃檢依違反個人資料保護法、反滲透法、國安法等罪嫌提起公訴，桃園地院8月一審判決，馬違反個人資料保護法，判處有期徒刑8月。

豈料，前民眾黨桃園市議員候選人徐慈檉爆料，馬治薇9月27日在立法院議場開設直播。吳思瑤指出，看到報導時確實大吃一驚，一位被一審宣判涉嫌洩漏個資給中國、明確涉及國安的人士，可以大喇喇進入立法院議場，還在議場二樓直播，她認為立法院在相關管理上應更嚴謹。

吳思瑤指出，縱使馬治薇只是一審有罪，但涉入的是國安相關罪行，如果以媒體身分到立院，針對特定人士審核應當要更加嚴謹，但是不是媒體身分或其他黨團協助，都有必要加以釐清。

她說，過去不知者無罪，或許立院不知道有這樣一位人士，用各種途徑進入立法院，如今媒體報導、社會撻伐，凸顯立法院在管理上應再加強，畢竟一個涉及國安犯罪的人士進入立法院，會擔憂有其他不想發生的事情，例如又有什麼重要資訊不慎流出，需要縝密對待、不可小覷。

媒體追問，馬治薇強調她光明正大進入立法院，對於掀起議論感到莫名其妙。吳思瑤認為，馬要清楚，自己是被一審宣判有罪、跟中國有不當資訊往來，且涉及觸犯台灣法律，當事者當然要有所節制。

吳思瑤重申，當前立法院對媒體出入都正向歡迎，但若有特定人士以媒體身分輕易、不受限的在立院進出，雖然這是單一個案，但因為個案身份敏感，未來立院在管理上必須更嚴謹，將來如何做好把關又不侵犯媒體自由，相信韓國瑜有智慧可以妥善處理。

吳思瑤 國安法 立法院 韓國瑜 馬治薇

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