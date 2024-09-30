跟進宜蘭！彰化鐵路高架地方配合款下修 陳金德允評估

行政院政務委員、工程會主委陳金德日前協調宜蘭鐵路高架化配合款，讓宜蘭縣府的地方配合款從105.72億元下修至57.83億元，各縣市都盼跟進。針對彰化鐵路高架是否比照？陳金德今天在立法院允諾評估兩項指標後，與交通部長陳世凱協調。

宜蘭鐵路高架化總經費501.29億元，中央補助395.57億元，地方負擔105.72億元，龐大的地方配合款恐拖垮縣府財政。陳金德經數月協調，建議配合款從105.72億元下修至57.83億元。此事經披露後各縣市都盼比照。

立法院交通委員會今天邀請工程會進行業務報告，民進黨立委陳素月表示，此事對各縣市都是震撼彈，工程會是基於什麼理由，下修宜蘭鐵路高架化的地方配合款？彰化是否也能比照宜蘭下修？

陳金德表示，宜蘭鐵路高架化申請審議將近十年，這期間，鐵路立體化經費分攤審查要點有修正過，近來檢視發現，每個地方的鐵路高架化地方分攤很沈重，雖是按照財務等級分配，但非六都財務狀況都不是那麼好。

陳金德表示，調降地方配合款有兩大條件，第一是「用地取得費用」，第二是「調度基地費用」。他解釋，鐵路高架會徵收旁邊土地做臨時軌，未來土地權是屬於國營台鐵公司，既然未來土地權屬於中央，就應建議由中央負擔；調度基地也是，未來無論財產或運作，都是鐵路公司的，因此對於財務狀況較不好的縣市，這兩項應由中央分攤。

陳素月提醒，地方配合款應全國一致，「不能因為主委是宜蘭人，就獨厚宜蘭」。陳金德表示，會提出這樣的建議，都是根據一些過去的案例和現狀。

對於是否已有共識？陳金德表示，這兩、三個月都有密集召開會議，也檢視過審查要點，行政院也經過長時間的討論，原則對於財務狀況不好的縣市來主張，也是算合理的。