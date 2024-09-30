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立院今審都更條例！估8千多棟受惠 多集中雙北地區
立法院內政委員會今審查「都市更新條例」第65條條文修正草案。內政部次長董建宏表示，主要是因應民國88年容積獎勵公布前的合法建物能放寬適用範圍，修法後預計有8千多棟可受惠，大部分是沒有電梯的舊式公寓，多數集中在雙北地區。
內政部指出，都更條例實施至今，部分主管機關反映，在實施容積率管制前已申請建造執照而在實施容積管制後，才興建完成的合法建築物，是依申請當時建管法令規畫設計及興建，普遍有原建築容積大於基準容積的情形，此類建物適用921大地震前的耐震規定，亦有耐震不足的疑慮。
為提高都市更新之意願，內政部提出修法，擬併同放寬此類建物容積獎勵額度上限，保障國人居住安全。據統計，全國有8216棟該類建物，屋齡約超過30年，已進入需要改建階段；其中有66.5%集中於雙北市，其餘縣市占33.5%。
董建宏今列席內政委員會備詢前受訪表示，雙北擁有最多的步登公寓（沒有電梯的舊式公寓），這些公寓在都市化發展下也呈現老舊，希望給予這些公寓一個機會，面對地震、社會高齡化時，藉由修法保障住民安全與權利。
此外，媒體詢問，國土計畫法是否會如期上路？董建宏表示，依據行政院指示，內政部會積極跟各縣市政府繼續溝通，爭取大家更多了解與認識，也會聆聽地方意見。
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