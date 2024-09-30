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吳誠文：沒有要調整學門 永續跨域研究經費逐年增

中央社／ 台北30日電

學界傳出國科會擬調整永續、防災與空間資訊等3個學門發展方向，學者連署呼籲應支持永續發展跨領域研究。國科會主委吳誠文今天表示，此說法是誤會，沒有縮減、調整學門的計畫，經費方面也不會縮減，反而是逐年增加。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，並備質詢。

近期學界傳聞國科會自然科學與永續研究發展處有意要大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等3個學門的定位及發展方向，理由之一是這些跨域研究過於分散且不具成效。

學界發動連署，呼籲國科會要透過公開透明的討論，具體訴求包含請國科會自然科學與永續研究發展處，正視台灣永續發展的複雜多元挑戰與需求，支持足以因應在地議題特殊性、且對人類社會有益的永續發展跨領域研究。

吳誠文今天回應立委質詢時表示，此說法是誤會，沒有縮減、調整學門的計畫，也沒有要縮減經費，2024年此3跨領域性質學門經費約新台幣4.8億元，跨部會淨零科技相關預算總經費則約130億元，未來也將逐年增加。

吳誠文 國科會 永續

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