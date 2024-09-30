【重磅快評】從自卑到自大 賴清德權力心病很危險

政壇傳出賴總統對新晉將官發飆，大罵「我是三軍統帥，看到我為何不站好？」抱怨將官沒有軍人禮節，憤而摔文件。這件事引起網民熱議，「賴功德以為自己是皇帝嗎？」不少人質疑：到底是多自卑，才會變得如此不可思議的自大，不可一世？

事發場合是將官晉任後茶會。按往例，總統進入會場，與會人員應端正坐好，將官代表喊起立、敬禮口號，以示尊崇。當天，總統府一名女官員在茶會前提示該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好。防長和將領有苦不敢言，挨罵當效忠。

國防部緊急澄清無濟於事，只是讓外界質疑賴清德最近很愛耍官威、亂罵人。值得深究的是，民選總統已近卅年，首次傳出總統府官員「假傳聖旨」製造元首和將領嫌隙，為何賴清德的總統府如此「沒規矩」？是否平常就是人治凌駕法治，侫臣傳旨任意指揮成習嗎？

再者，府內沒章法，總統身邊也沒人敢說明實情，若是戰時，三軍統帥決策也是這種「實話比不過官大」，國家實在很危險。

賴清德是雙少數總統，一上任就「以鬥治國」，四處立威。他召喚青鳥對付在野黨；利用司法壓制政敵。最近還越過閣揆罵爆環境部長，長臂管轄立院黨團出席率。據稱，他還親自電聯綠委和側翼名嘴，指點空戰發言。說好聽，總統勤政親力親為，其實是對同志普遍不信任，不授權也不聆聽共議國事。

總統府裡的賴清德，無法與黨內、國人同心，聽不進外界聲音，更隨時擔心被背刺。他的芒刺在背，主要來自「蔡英文陰影」。當年，他趁人之危挑戰蔡總統連任，自然也擔心被人背後捅刀，因此不容許黨內有其它發光體。更有甚者，他就任快半年，人氣仍不如前任，外界動輒質疑蔡規為何賴不隨。

一個憂心大位坐不穩的領導人，心理不會太健康。聽不得外界批評建議，出口夾槍帶棒，喊打喊殺。為握緊實權，獲取更多肯定，劍走偏鋒也不意外。民進黨最愛批評習近平為轉移內政與經濟問題，升高對台武嚇；最近賴清德也學會這套治國模式。

賴清德有意比照馬蔡就任後過境美國，卻未能如願。美國未因大選延宕馬蔡訪美，卻以此擋駕賴清德，疑賴論再起。最近賴總統點名俄國正面為敵，並揚言絕不可能與對岸簽和平協議，要以實力備戰，都是為討好美國取得信任。除了「反共抗俄」，還煞費苦心搬演「全社會防衛韌性委員會」，只見他誇下海口「要培養40萬民力投入社會防衛」。連志願役都徵不到人，40萬是要扮道士撒豆成兵嗎？

批俄抗中，都是轉移權力不安的張揚舉措。被美國穿小鞋，就轉對中俄叫囂，力刷存在感。這和針對將官發飆立威，是同一種病態心情。為克服因權力不穩的自卑感，賴清德以各種方法放大自我，開始拿國安議題作籌碼。若還是無法消解他的權力恐慌，賴清德會更激進嗎？