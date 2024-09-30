美議員致函布林肯 呼籲官員出席台灣國慶酒會

美國共和黨籍聯邦眾議員奧格茲日前致函國務卿布林肯，呼籲他允許國務院官員出席台灣駐美代表處將舉辦的國慶酒會，並強調，加強與友好國家的關係符合美國利益。

駐美代表處預計10月2日於雙橡園舉辦今年的國慶酒會，來自田納西州的眾議員奧格茲（Andy Ogles）日前致函布林肯（Antony Blinken），強烈建議他允許國務院官員參加台灣雙十國慶慶祝活動，「即使是以非官方身分」出席。

奧格茲指出，中共試圖在各個層面影響美國的國家政策，甚至包括影響誰能參加在美國境內舉辦的國慶活動，應該受到鄙視與譴責。隨著北京持續在全球推動惡意影響力，美國加強與友好國家的關係，符合美國的國家利益。

奧格茲提到，去年出席中國國慶活動的國務院官員包括東亞及太平洋事務助理國務卿康達（DanielKritenbrink）、及首席副助理國務卿梅健華（KinMoy）。儘管中國一再對美國的國家利益展現敵意，2人仍以官方身分出席，這是美國與中國外交的一部分。

他說，反觀去年台灣在雙橡園的國慶活動，美國行政部門官員未獲准出席，「如果我們重視與敵對國家互動，願意派最高層外交官參加他們的國慶，那麼我們為什麼要片面限制跟朋友互動的機會，即使是以非官方身分出席，實在說不通」。

奧格茲表示，對此議題，國務院長期以來「過度謹慎」。台灣是美國最重要的盟友與夥伴之一，他呼籲布林肯讓國務院官員出席今年的雙橡園國慶活動。