僑委會國慶巡演捷克 土地公登台共舞吸睛

僑委會國慶巡演團28日在布拉格表演。演出團體「當代樂坊」以二胡、琵琶、笛子、嗩吶等樂器展現國樂精妙，並融合舞蹈與多媒體藝術，將台灣傳統文化帶向世界，其中「土地公」還登台共舞相當吸睛。

僑委會國慶巡演團團長邱太三表示，僑委會所組成的文化藝術表演團體，向國際社會展示台灣的文化多元性，並藉一系列演出慶祝雙十國慶。

邱太三說，巡演團第一站來到捷克首都布拉格，這裡是大家熱愛的文化古都；接下來將前往義大利、瑞典與南非表演。他表示，期望透過藝術表現，讓世界認識台灣，「不只是我們在科技和經濟上的發展，也希望彰顯我們文化藝術的深度和廣度。」

當代樂坊團長李建興表示，當代樂坊於1994年在宜蘭成立，這些年當代樂坊不僅在音樂廳演出，也致力帶藝術走向民間，表演足跡遍布台灣的山野、海濱、廟口、學校與醫院，讓更多人認識藝術的美好。

在本次演出中，當代樂坊以二胡、琵琶、阮、笛子、揚琴、嗩吶等樂器展現國樂精妙，並融合舞蹈與多媒體藝術，把台灣傳統文化以創新方式帶向世界。

李建興介紹，表演以「盤古開天」開場，詮釋東方哲學思想；隨後帶來「篳路藍縷」，呈現台灣人移民世界的歷程，表達對家鄉的思念。

接下來的「戀戀桐花」，以油紙傘呈現客家文化。「福蔭大地」描繪勤奮善良的台灣人，與「土地公」和神明的保佑，而且「土地公」還登台共舞相當吸睛。

「東方傳奇」用音樂詮釋關羽的生平，結合旗舞與磅礡樂音，傳達關公忠義的精神。壓軸曲目為「薄海歡騰」，李建興邀請觀眾配合音樂節奏鼓掌，營造慶祝雙十國慶歡樂氣氛。

演出結束後，捷克觀眾多明尼克（Dominik）表示，他對當代樂坊的表演感到驚豔，「我覺得舞者和音樂家都表現得非常出色，樂器也很有趣。」

斯洛伐克觀眾亞當（Adam）表示，舞者優美且充滿活力，他特別喜歡模仿戰場的表演片段，以及結尾時觀眾一起為台灣國慶鼓掌的場面。

亞當說，這是他第二次接觸台灣文化，5年前他曾去過台灣，並參加過宜蘭音樂節，而此次團體正是來自宜蘭，讓他重溫與宜蘭的連結。