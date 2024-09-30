姚金祥太陽報專訪：盼英國支持協助嚇阻侵略

駐英國代表姚金祥近日接受英國「太陽報」專訪，提到台灣盼來自英國的支持將有助嚇阻中國侵略。

他說，包含中國、俄羅斯在內的專制政權「邪惡軸心」正尋求擴張、甚至孤立台灣，而台灣被孤立恐將讓來自中國的侵略行為更容易發生。中、俄正相互強化對方的論述和主張，以協同挑戰西方。

但台灣堅定與西方民主國家站在同一陣線。姚金祥說，台灣位於「全球民主鏈」中心環節，是全球民主同盟一員。

台灣也是全球經濟關鍵一部分。姚金祥指出，中國侵略台灣將導致全球經濟災難，而受害最深的其實會是中國。考量台灣在全球半導體供應鏈的關鍵角色，無論台灣是被侵略、封鎖，或者台灣海峽航道遭阻斷，都可能會是全球經濟的惡夢。

姚金祥示警，全球屆時恐蒙受比2008年金融海嘯，以及俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面侵略更嚴重的衝擊。

「太陽報」（The Sun）29日刊登對姚金祥的專訪。除了對中國的擴張野心提出警告，姚金祥也傳達台灣的自我防衛決心，以及對與英國和其他理念相近國家在安全防衛領域加強合作的期待。

報導提到，台灣正採取措施強化自我防衛，手段包括運用科技創新、增加武器儲備、推展全社會防衛。英國與美國同樣支持維護台海的自由開放，但一旦中國犯台，英國是否會，以及會如何支援台灣，則不明朗。

中國持續透過灰色地帶活動及混合手段對台灣施壓，軍機、艦也持續在台灣周邊活動，測試台灣底線。報導部分引述國防部長顧立雄近日所言，中共正結合「正規併同非正規」的多樣態手法驗證攻台作戰能力，而隨著中方演習規模擴大，台灣將更難掌握共軍何時「由訓轉演、由演轉戰」。

姚金祥說，中國顯然意圖「消耗」台灣，並讓民眾和其他國家對台灣政府及台灣的自我防衛能力產生懷疑。另一方面，中國透過強力推動「要和平、不要戰爭」、「要繁榮、不要衰退」等似是而非論述，試圖恐嚇脅迫台灣民眾。

姚金祥強調，台灣民眾和政府都有自我防衛決心，且正採取措施強化韌性。

台灣正加大力道發展無人機產業，包括水下無人機。姚金祥說，他期待英國可在相關領域與台灣進一步發展合作。整體而言，台灣堅強的製造實力可與英國互惠互補，希望有機會參與英國的防衛產業供應鏈。

姚金祥提到，這也將有助英國擺脫國家安全防衛供應鏈中的中國元素。