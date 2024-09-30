林右昌酸謝國樑 被批颱風天拚政治

「山陀兒」颱風即將來襲，拆樑、固樑雙方昨休兵一天，取消催票行程。但前市長林右昌卻發文為拆樑行動添柴火，在臉書酸「罷樑案其實是謝國樑一個人的武林」，「做得好，得到市民認同就不會有罷免案」。基市府發言人呂謦煒說，颱風來襲，市府專心防災，暫無其他回應。

林右昌昨在臉書發表一千七百多字「罷樑的心情」，寫到年初東岸停車場強盜破門事件只是引爆點，在此之前謝國樑兩大政見，包含送Gogoro（五萬部），及一萬元染疫慰問金（有十七多萬人）跳票，讓市民有被欺騙感覺；「小愛摩天輪事件」更徹底激怒市民，謝二○二三年十一月十二日帶女兒去深圳搭摩天輪，今年一月卅日宣布，將在國門廣場建置固定式摩天輪，還說最快二○二五年在國門廣場把摩天輪蓋起來，「謝市長的願望把基隆人嚇壞了」。

對於林右昌再度發出近二千字的長文，指謝國樑會遭公民團體提出罷免，除東岸商場外，還包括港景摩天輪的構想，國民黨主席朱立倫表示，這幾天因為基隆豪雨，謝國樑、市府都在全力救災、搶修，甚至要備戰接下來的颱風 ，林右昌作為基隆前市長，這時候還在拚政治、講東講西，他已經忘記自己也是基隆的一分子，這時候應該只求基隆平安，順利度過風災。

國民黨立委羅智強更批，颱風天來臨，謝國樑忙著防災，林右昌還在打口水戰，「可以放過基隆市民嗎？」「賴清德沒教你萬事莫若防災急嗎？」他表示，林右昌最近像抓狂，天天發文，哭天搶地要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚林右昌究竟是民進黨的秘書長？還是罷樑團體的發起人？「我再說一次，林右昌你可以閉嘴，讓謝國樑拚防災嗎？」