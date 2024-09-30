聯合國大會將落幕 旅英台灣人上街挺台入聯

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

自由亞洲電台報導，聯合國大會將於明天落幕，英國倫敦有台灣人昨天首次舉辦遊行，支持台灣加入聯合國，這場遊行約有30人參與，除了台灣人外，也有香港人和大陸人加入聲援。

根據自由亞洲電台（RFA），遊行隊伍在中國駐英大使館附近的地鐵站集合，到大使館後短暫停留，高呼「支持台灣加入聯合國」（UN membership forTaiwan）等口號。兩名非華裔大使館保全一度尾隨遊行隊伍，但在兩個路口後停止。

據報導，參加者手持各式旗幟和自製標語，在口號聲中穿越倫敦鬧市，遊行到特拉法加廣場（TrafalgarSquare)，期間引來一些亞洲面孔，持手機拍攝參加者。

主辦遊行的「台灣民主」總召集人李宣儀表示，北京當局一直曲解「聯合國2758號決議」，使台灣被排除在聯合國外，也無法參與國際事務及組織。

但近日澳洲、荷蘭等國國會相繼通過「聯大第2758號決議不涉台」動議，她希望英國也能響應，並強調台灣掌握晶片技術，地理上也處於戰略地位，值得國際社會重視。

李宣儀指出，紐約台僑社區相對成熟，多年來一直舉辦支持台灣入聯的活動，規模盛大。然而英國的同類活動卻是第一次，她希望以此為起點，讓更多旅英台灣人站出來，全球各地的台僑也能響應，讓台灣民主遍地開花。

據報導，參與遊行的前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林表示，台灣和香港一樣面對中共打壓，因此香港人也要支持台灣人抵抗中共的欺凌。

此外，遊行隊伍中也出現了不少簡體中文標語。旅英華人組織「中國反賊」（China Deviants）成員倪沛晴也手持「今日烏克蘭，明日台灣」（Ukraine Today,Taiwan Tomorrow）的自製英文標語加入其中。

倪沛晴認為，台灣被中共阻止加入聯合國，就如同烏克蘭加入歐盟受阻一樣；作為大陸人，應該支持台灣人的行動。

台灣人 大使館 聯合國

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