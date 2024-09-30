首個青年村里長組織 20人平均30歲

「獨立村里長學院」2022年協助10名無黨籍青年投入村里長選舉，4人當選，學院昨轉型為「獨立村里長協會」，是第一個青年村里長組成的全國性組織，20位村里長平均年齡僅30歲，預告2026年將持續推繁星計畫，鼓舞更多年輕人投入選舉。

獨立村里長協會理事長郭書成，他的另一身分是新北市汐止區湖興里里長。郭說，獨立村里長學院2021年誕生，當時全台巡迴教學如何選村里長、介紹村里長工作內容，同時製作教學手冊讓民眾知道「如何使用村里長」，打中不少年輕人的心。

郭書成說，當時先邀集100位想參選村里長的無黨籍參選人，教他們如何參選，再從中選出能力優秀、價值理念相近的10名夥伴，進行第二階段「繁星計畫」。繁星計畫除協助選區分析，還幫忙製作宣傳影片、開立政治獻金專戶、討論政見等。郭說，2022年選舉募得約75萬元，平均1人僅7.5萬元，最後選上4人，代表選舉不一定要花大錢，若能將理念推廣出去就有機會。

北市40歲以下青年里長僅15人，比率僅約0.3%，其中國民黨2人、民進黨1人、無黨12位，年輕里長多以無黨參選，是掛黨籍參選的4倍。41歲北市華江里長洪佳君加入獨立村里長協會，她說，年輕人難挑戰，是因沒資金、沒人脈，資深里長有現任優勢、較豐厚資源。但年輕里長無黨比率高，反而更有藍綠通吃的吸票機會。

為吸納新生代投入里長選戰，國民黨北市黨部今年已辦4場青年里長培訓課；民進黨北市黨部計畫明年3、4月辦「青年里長培訓班」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，市長蔣萬安上任後，市黨部就推出計畫培植青年里長，預計明年下半年培訓活動會更多，扶植年輕人投身里長行列。

民進黨北市黨部主委張茂楠說，黨部計畫明年辦「青年里長培訓班」，讓40歲以下、對公共事務、政治有興趣者參與培訓。

年輕人為何難以選贏老里長？張茂楠分析，因有執政者優勢，政府給予里長的資源很多，包括建設經費、噪音補助等，較容易和選民近距離接觸，若沒有執政者資源，也許能透過社群發聲獲認同。