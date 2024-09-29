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颶風海倫襲美5州釀逾60死 林佳龍向AIT表達慰問

中央社／ 台北29日電

颶風「海倫」肆虐美國東南部，造成至少64死。外交部今天表示，外交部長林佳龍已代表總統向美國在台協會台北辦事處長谷立言，表達政府與人民的誠摯慰問。

路透社報導，4級颶風海倫26日晚間以時速140英里（225公里）的風速，在佛羅里達州大彎地區（BigBend）登陸，並從當地迅速穿越喬治亞州，造成至少64人。

外交部晚間發布新聞稿指出，颶風海倫侵襲美國東南地區各州，已造成佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、田納西州及維吉尼亞州等5州，超過60人死亡及250萬以上用戶停電等嚴重災情。

外交部表示，對於颶風海倫造成的鉅大生命與財產損失，政府與人民感同身受。外交部長林佳龍已代表總統向美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（Raymond Greene），表達政府與人民的誠摯慰問。

外交部也提及，已透過駐美相關各辦事處深入了解災情，另也透過各項既有聯繫通報機制，關心旅居該地區台灣民眾及台商情況。

外交部指出，將持續密切關注風災後續情形，並與遭遇風災的美國各州政府保持聯繫，倘有需求將隨時提供各項必要人道協助。

外交部 林佳龍 美國在台協會

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