林右昌颱風來臨提罷免 羅智強：可以放過基隆市民嗎？

基隆市「罷樑案」日期越來越近，民進黨祕書長林右昌也對外發表看法，不過此舉引發藍營不滿。國民黨立委羅智強批，颱風天來臨，基隆市長謝國樑忙著防災，林右昌還在打口水戰，可以放過基隆市民嗎？「賴清德沒教你萬事莫若防災急嗎？」

羅智強表示，不知是不是賴清德最近很愛震怒，嚇到林右昌？還是賴清德對林右昌下了軍令狀，沒有成功罷免謝國樑，就要林右昌滾蛋。林右昌最近像抓狂，放著一堆國家大事、政黨要務不管，天天發文，哭天搶地要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚林右昌究竟是民進黨的秘書長？還是罷樑團體的發起人？

羅智強質疑，民進黨之前不是還告謝國樑，說民進黨沒有推罷免，謝國樑說民進黨推罷免是抹黑民進黨，怎麼民進黨的秘書長卻跳到最前線搞罷免，民進黨是人格分裂嗎？

羅智強表示，林右昌要耍廢也沒辦法，但可否不要挑在颱風天？基隆人都在忙防災，謝國樑也在忙防災，林右昌你到底在亂什麼？另外，林右昌每天說廢話，就是不解釋當出為什麼不把基隆東岸商場增建部分登記為市府產權，不解釋為什麼要留下一堆爛攤子給謝國樑，不釐清自己與財團的千絲萬縷。

羅智強指出，林右昌今天花了1700多字，扯一個目前還只是在評估的摩天輪案子，說此案徹底激怒基隆市民。實在太會扯，從東岸商場扯到摩天輪，根本沒發生的事，如何激怒市民罷樑？罷樑就是這麼被民進黨給瞎扯出來的。所謂的基隆市民，難道又是林右昌的妹妹？

羅智強批，真相清楚，東岸商場增建案，就是林右昌市府的大弊案。林右昌想藉罷樑，甩鍋給謝國樑。打貪紅利退燒，賴清德民調大跌。基隆市前市長林右昌留給謝國樑的爛攤子，終將成為林右昌帶給賴清德的新問題，難怪急著轉移焦點，躲避臨頭大難。