林右昌再發千字文批謝國樑 朱立倫：這時候還在拚政治

基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票。民進黨祕書長林右昌再度發出近2千字的長文，指謝國樑會遭公民團體提出罷免，除東岸商場外，還包括港景摩天輪的構想。國民黨主席朱立倫今天表示，林右昌作為基隆前市長，這時候還在拚政治、講東講西。

朱立倫今下午出席國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展。他在受訪時表示，這幾天因為基隆豪雨，謝國樑、市府都在全力救災、搶修，甚至要備戰接下來的颱風 。

朱立倫說，這時候每一位市民都是同心希望基隆平安渡過；但基隆前市長這時候還在拚政治、講東講西，他已經忘記自己也是基隆的一分子，這時候應該只求基隆平安，順利度過風災。

此外，台北地檢署偵辦京華城弊案，昨裁定柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見，朱訊問後坦承行賄。朱立倫表示，對於偵辦當中的案件，國民黨要求司法公平、程序正義，毋枉毋縱，不會對個案的偵辦過程予以評論。