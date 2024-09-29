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謝國樑罷免案公辦電視說明會 10月3日晚間7點舉行

中央社／ 基隆29日電
圖為基隆日前大雨，市長謝國樑取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影
圖為基隆日前大雨，市長謝國樑取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影

基隆市長謝國樑罷免案投票將於10月13日舉行，基隆市選舉委員會今天表示，公辦電視罷免說明會於10月3日晚間7時在吉隆有線電視股份有限公司舉行，並由吉隆公司第4頻道直播。

根據基隆市選舉委員會規劃，10月3日晚間7時，由主持人開場後，依序由罷免案領銜人戴璟安、被罷免方的謝國樑各發表12分鐘政見，共發表2輪政見。說明會除在吉隆公司第4頻道直播外，並於10月4日及10月5日在吉隆公司第4頻道同時段錄影重播。

颱風「山陀兒」逼近台灣，說明會是否會延期舉辦，基隆市選舉委員會表示，目前尚未決定改期，會依颱風動向密切注意，若有相關決定，會立即對外公布。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」原定今天上午在暖暖區源遠市場及市區宣傳，因大雨取消；謝國樑今天無公開行程，但謝國樑在臉書（Facebook）粉絲專頁指出，上午前往基金3路與武聖街口瞭解大武崙地區自來水管爆管問題，並關心供水狀況。

自來水公司第一區管理處表示，上午7時15分已完成接管作業並開始排水（氣），上午8時起開始逐步送水。

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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