賴清德怒罵將官立威？ 朱立倫：以德服人會比較好

賴清德總統8月與新晉任將領茶敘時，傳出因將領未起身迎接，被賴總統指責缺乏軍人禮節，被外界解讀是在立威。國民黨主席朱立倫今表示，這樣的方式可能對領導統御並不正面，尤其對軍方將領，用以德服人會比較好一點。

朱立倫今天下午出席國際道教文化書畫展暨陳俗蓉墨情山水澗水墨聯展，他在受訪時表示，只要得到大家的尊敬和尊重，以德服人比以力服人來得好，他相信軍人都是服從、對三軍統帥一定都是尊敬的。至於當天會場到底發生什麼狀況他不清楚，但用這樣的方式可能對領導統御並不正面。

此外，立院新會期朝野針對明年度中央政府總預算案展開攻防，連朱立倫都親看預算書協助抓弊。朱立倫笑稱，最重要的是智庫，希望結合立院黨團做最好的準備支援工作，他作為智庫董事長，當然希望大家能發揮團隊戰力，「擺一套預算書在門口希望隨時抽問、抽查，也是一個方法。」

立法院長韓國瑜近期也積極協調，邀行政院長卓榮泰與三黨團幹部餐敘。朱立倫說，幾十年來，不管哪黨執政，中央地方與行政立法部門的溝通非常重要，一定要能謙虛跟立委做說明，這段時間至少已經開始露出曙光，有些部會若還不能體察社會的要求與時事，會變成預算的障礙。

朱立倫說，他相信賴清德總統、卓榮泰一定要要求部會放下身段，和立委溝通，畢竟每塊錢都是民脂民膏，大家都不願意浪費公帑，造成民眾損失。