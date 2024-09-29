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傳賴總統怒罵將官、摔資料立威？ 林楚茵：他不會激情演出

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統8月以三軍統帥身份，主持將官晉任勗勉典禮及茶敘，今傳出賴清德總統當時不滿將領未起立迎接，怒罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。民進黨立委林楚茵今在臉書上駁斥總統不是激情演出的演員。

據了解，賴清德總統8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部舉辦茶會，出席的晉任將官共31名。按往例，賴清德進入會場，現場應有將官代表喊起立、敬禮口號，但據傳，總統府一名女性官員稱該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起。結果總統走進會場，看到將官坐著，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。

對此，林楚茵表示，認識賴清德總統的人都知道，在公開場合破口大罵不是他的行為，更何況他身為國家元首，「怎麼可能呢？」

林楚茵並表示，她很好奇為何強調「女性」幕僚？根據她的了解，現場出席人員沒有「女性」總統府幕僚，只有擔任司儀的「女性」科員，她是活動典禮中擔任司儀的公務員，認為趁機釋放這消息的「知情人士」，是要害死這位基層公務員嗎？

她認為，典禮儀節若不適當，可以下次改進，但扣上總統「大怒」的標題，試想這位公務員會有多慘？她也強調，賴清德總統不是愛擺譜的人，認識總統的人就知道，他不是激情演出的演員，是性格沈穩的政治人物，從政多年鮮少出現「暴走」行徑，破口大罵或是摔資料也不是他的行為風格。就算儀節上有疏失，賴總統會提醒注意，但上演「誇張動作」根本不是賴總統的行事風格。

國防部 林楚茵 賴清德

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