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林右昌再談罷樑心情 聚焦摩天輪 市府回應現在專心防災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前市長林右昌今在臉書談「罷樑的心情」，指接任市長的謝國樑提出在港邊興建摩天輪，將徹底摧毀市港開放空間，並徹底激怒了市民。圖／取自林右昌臉書
基隆市前市長林右昌今在臉書談「罷樑的心情」，指接任市長的謝國樑提出在港邊興建摩天輪，將徹底摧毀市港開放空間，並徹底激怒了市民。圖／取自林右昌臉書

基隆市長謝國樑罷免案即將投票，前市長林右昌今天又在臉書談「罷樑的心情」，指謝提出在港邊興建摩天輪，將徹底摧毀他花8年改造的市港開放空間，也徹底激怒了市民。罷免案是謝「一個人的武林」，做得好就不會有罷免案。

林右昌25日在臉書粉絲頁，發表1400多字「罷樑的心情」，質疑謝國樑入主市府後的用人風格指他花了8年打造勇於任事的團隊文化，但謝上任後似乎完全不一樣了，可想而知，市政府一定發生了什麼事情。今天再次貼文，用摩天輪事件說明為什麼基隆人會憤怒生氣。

基隆近日發生水患，林右昌第1次貼文的隔天，謝國樑在災害應變中心表示，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好」。林右昌今天再次貼文，基市府發言人呂謦煒說，山陀兒颱風來襲，市府專心防災。林右昌又貼文談罷樑，市府暫無其他回應。

林右昌今天在臉書的貼文超過1700字，內容提及東岸商場破門事件，其實只是罷免案的引爆點，但並非唯一原因，在此之前謝國樑送Gogoro、發染疫慰問金跳票，早讓市民有被欺騙的感覺。

林右昌說，謝國樑去年11月12日帶女兒去深圳搭摩天輪，今年1月30日宣布將在國門廣場蓋摩天輪，把基隆人嚇壞了。他從土地、工程、經費與交通層面，說明為何絕不能在國門廣場蓋摩天輪。

林右昌表示，國門廣場臨港邊大約有寬80公尺、寬50多公尺的腹地，如果在國門廣場蓋直徑40至60公尺的摩天輪，光是主體結構就約需要60至70公尺長，30至40公尺寬的土地，排隊、售票、廁所、停車等空間還要另外計算，蓋摩天輪等於毀了國門廣場。

林右昌說，小艇碼頭的護岸是日據時期留下來的，國門廣場底下的基礎也是舊的港口基樁，如果要蓋摩天輪，護岸要打掉重建，國門廣場也要拆除重新進行基樁作業，才能承載摩天輪的基礎與重量。

國門廣場第1期工程結算金額8250萬多元，中央補助85%，做好沒幾年就拆掉叫浪費公帑，相信出錢較多的交通部一定反對。謝若硬要蓋摩天輪，傳出編列2.4億元預算一定不夠，至少翻倍跑不掉，這是很貴，又很花時間的事情。

林右昌也說，謝國樑大概也不知道，國門廣場計畫預留市區輕軌的動線，聽過他任內國門廣場從無到有的改造故事，以及謝上後與推動的摩天輪事件，相信大家就知道為什麼基隆人會憤怒生氣了。

林右昌 謝國樑

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