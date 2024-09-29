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民進黨邁入38年 謝長廷曝創黨時曾算命：將執政xx年

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前駐日代表、前行政院長謝長廷。圖／聯合報系資料照片
前駐日代表、前行政院長謝長廷。圖／聯合報系資料照片

今年9月28日適逢民進黨38周年黨慶，創黨元老、前行政院長謝長廷在臉書透露，他曾拿黨名和八字去批命運，雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政幾年，不過擔心有爭議，因此數字部分遭遮蔽。

謝長廷昨天發文指出，38年前，民進黨突破黨禁成立，他被指定為起草黨綱黨章小組成員，並與費希平、尤清、顏錦福於下午6點舉行記者會，但實際對外宣布則是6點6分，後來就以1986年9月28日下午6點6分當做民進黨的出生的四柱八字送給中山區晴光市場附近一位陳姓命相書批註流年運命。

謝長廷表示，他一向不相信紫微斗數，不過當時國民黨政府不承認民進黨成立，媒體以「X進黨」稱呼，他每天忙碌黨的事務外，還要擔心隨時人身被逮捕或剛成立的黨遭強制解散，在惶惶茫然的狀態下，接受熱心志工建議，拿了黨名和八字去批命運，順便也為自己批了一份。

謝長廷表示，針對政黨，批說雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政xx年（數字隱蔽以避爭議），當時連北高市長都沒有開放民選，很難想像怎麼執政，所以只把它當做是安慰和鼓勵一笑置之。

至於個人，謝長廷說，他個人流年部分則直批當年立委選舉馬前失蹄、第二年有官訟之災，第三年也不運云云，預測意外的準確，引起他好奇，約在建黨4年後再去拜訪陳老師時，發現對方竟然已經過世，甚為遺憾。

民進黨 流年 謝長廷

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