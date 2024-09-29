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「義起鬧新北」登場 古秀妃力推客語輸入法APP

中央社／ 新北29日電

新北市政府今天舉辦新北市客家義民爺文化祭「義起鬧新北」，客委會主委古秀妃呼籲大家下載客委會最新推出客語輸入法應用程式（APP），方便後輩學生學習及公眾使用客家話

「義起鬧新北」活動在新北市政府市府市民廣場舉行，儘管持續飄雨，吸引許多客家鄉親參與。新北市長侯友宜挑擔奉飯及帶領踩街遊行隊伍進場後，他與古秀妃、新北市議會副議長陳鴻源等多人擔任正獻官，依古禮進行祭祀大典，過程莊嚴隆重。

侯友宜致詞表示，新北市客家義民爺文化祭「義起鬧新北」，歡迎大家一起熱鬧參與活動。新北市持續推動哈客館興建，今年10月於蘆洲啟用第7館，明年將在板橋建置哈客館二館，新北市預計在2030年完成15館，持續推廣客家文化。

古秀妃指出，客家鄉親從鄉村到都市打拚不容易，也不曾忘記義民爺的信仰，在新北市客家局、客委會及民間一起將義民文化保存下來，這是客家族群回饋社會、分享的重要的精神。

她還力推客委會的客語輸入法APP，她表示，客家話是活的歷史，是祖先留下來的，要保留客家文化，就要用客語進行傳承，客語輸入法APP下載後非常方便讓後輩及學生學習，這是非常先進的系統，可讓客家話能在公眾場合用得到、聽得到，方便大家線上寫字及鄉親朋友溝通。

客委會表示，「Hakka客語輸入法APP」除支援四縣腔及海陸腔的拼音輸入，也提供安卓系統的語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字，另也提供客語漢字轉圖片、客語拼音、客語漢字加註拼音等輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的生難字有替代選項。

客家話 客語

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