【即時短評】高市辦酒空迷航 警收真酒空爛攤還背鍋

高市府觀光局協辦酒空迷航、酒精路跑活動，聲稱匯集超過高雄40家特色酒吧、居酒屋及餐酒館參與，意圖創造夜經濟效益，結果一夜下來，發生一堆遊客酒後行為脫序、喧嘩擾亂安寧，還有酒客坐躺人行道，等「撿屍」的醜態，有接駁車併排影響交通，有酒客結帳打了起來；讓警方疲於奔命，收拾爛攤子，凸顯市府局處缺乏橫向聯繫、不知事先預防的窘態。

觀光局官方宣導「酒空迷航」、「酒精路跑」活動，其中路跑並非是邊喝酒邊跑步，而是指遊客可搭乘跑Bar專車漫遊高雄40間酒吧，看似貼心的舉動，卻未想到酒客喝遍市區酒吧，黃湯下肚之後，可能出現的「酒精作祟的麻煩」。

結果一夜下來，市區各地上演遊客酒後脫序，坐躺馬路，街頭大聲喧嘩，警方到場處理還被酒客嗆聲，另有酒吧接駁車直接大剌剌併排在馬路，影響交通安全的狀況，讓轄區警方一連接獲4通檢舉的交安電話。

觀光局在酒客上演一連串出脫序後，聲稱此活動為民間舉辦，非由官方舉辦，僅「協助行銷」，觀光局也受牽連，將協辦角色撇得乾淨，讓高市警方後知後覺，又背了黑鍋。

事實上，警方昨晚規畫取締酒駕專案勤務，但是早在1個月前就事先規畫好，共計取締29件酒駕案，其中深夜疲於奔命應付酒客脫序行為的新興分局在忙碌中仍交出成績，配合取締2件酒駕案。

基層員警批，「市府局處辦活動，享盡鎂光燈前的宣傳，卻雙手一攤沒事，爛攤子由警方收拾」。

不論主辦、協辦，觀光局都有責督導業者做好相關防範酒精可能引發的脫序行為，瞻前不顧後，未做好相關配套因應措施，讓警方措手不及，觀光局的「醉翁之意不在酒」之責，令人匪夷所思。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康