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國土署：國土計畫法已完成14項子法 另有9項推動中

中央社／ 台北29日電

國土署今天說，國土計畫的實施是要杜絕農地炒作，維護農民權益及農業永續，現已完成14項子法，另有9項推動中，預計年底完成；呼籲尚未提交國土功能分區圖草案的縣市，依法加速辦理。

內政部國土管理署透過新聞稿指出，立法院持續進行施政總質詢，27日有立委針對國土計畫法預計明年上路的子法進度，以及農業用地功能分區部分提出詢問。

國土署表示，農業發展地區的劃設是由各縣市政府依據在地資源條件進行劃設。為改善實際從農者、鄉村的生活品質及避免農業生產環境持續破碎化等，國土署從國土計畫及相關治理機制，突破區域計畫法架構限制，引導空間適性及適能的使用。

國土署強調，國土計畫法保障農民合法權益，都與現況一致，並改善農村生活環境，且未來使用項目更擴及農業產、製、儲、銷等相關設施，比現行制度更有保障，讓農民可依照生產及農產加工需求合理運用土地。

國土署說，興建農舍部分，也是「直接向地方政府申請」，土地免經變更就可以使用，比過往更為便捷，內政部會與農業部一起守護農民權益。

國土署表示，在符合各級國土計畫指導下，地方政府可以隨時啟動辦理鄉村地區整體規劃，或透過通盤檢討調整國土功能分區劃設。國土計畫的實施是要杜絕農地炒作，維護農民權益及農業永續經營，現階段已完成14項相關子法，另有9項正推動中，預計今年底完成。

國土署呼籲，尚未提交國土功能分區圖草案的縣市，依法加速辦理，讓民眾關切的問題可透過審議機制共同討論。請地方政府一起努力，兼顧國土保安與地方發展需求，讓國土計畫如期上路。

另外，國土署說，農業權議題因涉及國家整體政策方向及願景，農業部會秉持農業專業就農政資源挹注方式，予以審慎評估。

國土署 農業部 農民

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