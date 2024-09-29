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賴清德立威？ 謝龍介斷言：軍方思想改造才剛開始

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，賴清德總統在接見新晉任將領茶敘時，傳因將領未起身迎接，被賴總統指責缺乏軍人禮節，被外界解讀是在立威。國民黨立委謝龍介指出，賴清德希望立威，並將自身意識形態加諸將軍身上，斷言賴的軍隊思想改造才剛開始。

謝龍介說，賴清德領導風格本來就是威權軍事統治，賴在台南市府期間便是如此，以極權方式強力約束團隊，依循自己意志做事。

謝龍介還表示，賴清德深知國軍長期偏藍，但賴清德的「抗中保台」需要軍方給予底氣，否則難以維持自身理念，賴清德現在就是凸顯個人威權，希望把將軍都握在自己手上。

不過，謝龍介說，國民黨當初退出軍隊、退出學校，正式代表軍隊國家化，假如賴清德目的是想讓自己成為第二個「澤倫斯基」，對台灣未來發展絕非好事。

謝龍介表示，三軍統帥與將軍有更多互動是好事，但不可藉此加諸自身想法在將軍身上。尤其，每個將軍對兩岸局勢、專業都有不同判斷，目前看來都比賴清德要好，謝龍介還斷言，賴清德的軍隊思想改造才剛開始而已，定然還會再有後續，但這種將自身意識形態加諸在將軍身上的作法，絕對不會成功。

國民黨 謝龍介 賴清德

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