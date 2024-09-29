李文宗被押、朱亞虎認行賄 議員：金流恐入民眾黨庫

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨深夜裁定柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見，朱訊問後坦承行賄。藍綠議員說，柯的收賄路線圖逐漸明朗，金流恐流入民眾黨庫，朱亞虎承認行賄也推翻了沈慶京的聲明；白營議員則奉勸特定民代、媒體別見黑影就開槍。

民進黨議員林延鳳說，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎更坦承行賄，京華城弊案金流破口已現形，收賄路線圖已漸顯明，柯、沈偵結起訴之路已不遠矣，且由於京華城相關人等被發現曾捐款至民眾黨庫，時間點與「應曉薇便當會」等關鍵時點相近，這把火也將繼續燒到民眾黨。

林延鳳表示，李文宗作為柯陣營與財團的重要窗口，如今疑涉收賄、背信被收押，代表他不僅曾涉京華城案金流，檢方可能也明確掌握木可、競辦金流與該案行賄流向的關聯。在朱亞虎認罪之際，李文宗恐怕撐不過一周就會招，柯文哲、沈慶京幾無可能以不起訴之身離開土城看守所。

林延鳳指出，過去外界焦點放在「假帳門」發生的競辦或木可，但如今被發現「黨庫也有收錢」，當時管錢的民眾黨高層都應交代清楚，現任黨公職人員也要對外說明，究竟知不知道這筆錢可能源於圖利京華城的「不義之財」，若無法使大眾信服，民眾黨將成為柯文哲政治生命墳墓的陪葬品。

國民黨議員楊植斗指出，沈慶京被搜索帶回時，第一時間發出聲明說不可能行賄，然而鼎越乃威京集下事業，朱亞虎如今認了行賄，等於是推翻了沈的聲明，對案情發展有極大的突破，相信會加快檢方的起訴流程，但包含行賄層級、柯文哲是否知情，目前都還無法確定，仍需進一步查證。

民眾黨議員陳宥丞表示，人民已對政治辦案、側翼網軍治國感到厭煩，奉勸特定民代媒體，看到黑影就開槍，沒有任何實體證據的羅織罪名，只是凸顯企圖賺取政治聲量的個人利益。