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李文宗被押、朱亞虎認行賄 議員：金流恐入民眾黨庫

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城容積率案，認為民眾黨主席柯文哲透過大帳房李文宗收受鼎越開發前董事長朱亞虎（圖）賄賂。圖／聯合報系資料照
台北地檢署偵辦京華城容積率案，認為民眾黨主席柯文哲透過大帳房李文宗收受鼎越開發前董事長朱亞虎（圖）賄賂。圖／聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨深夜裁定柯文哲「大帳房」李文宗、北市府兵役局前局長朱亞虎羈押禁見，朱訊問後坦承行賄。藍綠議員說，柯的收賄路線圖逐漸明朗，金流恐流入民眾黨庫，朱亞虎承認行賄也推翻了沈慶京的聲明；白營議員則奉勸特定民代、媒體別見黑影就開槍。

民進黨議員林延鳳說，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎更坦承行賄，京華城弊案金流破口已現形，收賄路線圖已漸顯明，柯、沈偵結起訴之路已不遠矣，且由於京華城相關人等被發現曾捐款至民眾黨庫，時間點與「應曉薇便當會」等關鍵時點相近，這把火也將繼續燒到民眾黨。

林延鳳表示，李文宗作為柯陣營與財團的重要窗口，如今疑涉收賄、背信被收押，代表他不僅曾涉京華城案金流，檢方可能也明確掌握木可、競辦金流與該案行賄流向的關聯。在朱亞虎認罪之際，李文宗恐怕撐不過一周就會招，柯文哲、沈慶京幾無可能以不起訴之身離開土城看守所。

林延鳳指出，過去外界焦點放在「假帳門」發生的競辦或木可，但如今被發現「黨庫也有收錢」，當時管錢的民眾黨高層都應交代清楚，現任黨公職人員也要對外說明，究竟知不知道這筆錢可能源於圖利京華城的「不義之財」，若無法使大眾信服，民眾黨將成為柯文哲政治生命墳墓的陪葬品。

國民黨議員楊植斗指出，沈慶京被搜索帶回時，第一時間發出聲明說不可能行賄，然而鼎越乃威京集下事業，朱亞虎如今認了行賄，等於是推翻了沈的聲明，對案情發展有極大的突破，相信會加快檢方的起訴流程，但包含行賄層級、柯文哲是否知情，目前都還無法確定，仍需進一步查證。

民眾黨議員陳宥丞表示，人民已對政治辦案、側翼網軍治國感到厭煩，奉勸特定民代媒體，看到黑影就開槍，沒有任何實體證據的羅織罪名，只是凸顯企圖賺取政治聲量的個人利益。

李文宗 柯文哲 民眾黨

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