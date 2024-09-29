【即時短評】賴清德的強勢多疑 毀掉顧立雄的減法統御

國防部長顧立雄上任後推動「減法」管理，要取消國軍過去為人詬病的形式主義。現在卻傳出，賴清德總統因為將官晉升典禮入場時未獲三軍統帥的尊榮，竟對在場將官大發雷霆；賴清德發這頓脾氣也許自己覺得痛快，但恐讓國軍喪失一改陽奉陰違陋習的契機。

陽奉陰違、做表面功夫是許多當過兵的人都有的深刻體驗，這是因為國軍久未經歷戰爭，對於部隊的考核無從以戰功論，只能從行政表現來論高下，且部隊講究的是紀律、服從，因此長期下來，因為不敢無逆長官，因為要使命必達，明明辦不到的事就只能陽奉陰違、做表面功夫，反正長官視導完，該記功嘉獎的不會少，一切就能回到「正軌」。

顧立雄一就任國防部長就推動「減法」管理，包括未來不再踢正步、取消傳統刺槍術，另也取消休假期間要回報規定，改為有事再回報，目的就是為了廢除太過形式主義的事，讓部隊專注戰訓本務。這樣的想法當然有其道理，因為形式主義只會助長應付及造假歪風，官兵把精力都用在怨氣和質疑事務上，對實質戰力並無明顯助益。

賴清德日前往高雄出席「113年三軍士官新生聯合開學典禮」致詞時，言詞中似乎也透露出力挺顧立雄的態度，強調會持續推動國防改革，使用減法的思維，避免形式主義，更能發揮分層負責效果。

但現在卻傳出，賴清德8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮，會前總統府一名女性官員特別告知與會者該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起來。立正、敬禮對這些將官而言，其實早就是寫入DNA的膝反射動作，但當總統府的官員如此指示，他們當然以為是接獲聖旨，無人敢違逆。

沒想到，這看似可塑造親民統帥作風的減法思維，賴清德自己卻不埋單，進場時只看到坐得筆直的將官無人起立站好恭迎「聖上」，立刻氣得破口大罵，質疑在場將官對他這位三軍統帥大不敬，讓在場的顧立雄也頗為尷尬。此事軍中傳開後，對於在陽奉陰違、做表面功夫環境下訓練出來的國軍幹部而言，以後要怎麼做，大家都已心照不宣。

其實，賴清德會如此生氣，或許是因為對台灣的民主沒有自信，認為台灣在經過二次政黨輪替及民進黨長期執政後，這些當年在國民黨執政時期，受過黨國教育的軍中高階幹部，心中仍不把他這位有著「台獨金孫」背景的三軍統帥放在眼裡，甚至敵視，才會不明就裡的顯露出內心的自卑。

但賴清德的這頓脾氣，勢必又會讓這些比行政能力向上爬的國軍幹部開始揣摩上意，如何在應付顧立雄減法思維下，還要顧到三軍統帥內心深處的自尊。如此一來，若再聽到部隊官兵高喊「總統，你是我的巧克力。」其實也就不用意外了。