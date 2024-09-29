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以黎衝突升溫 外交部：2駐處設僑民聯絡網提供協助

中央社／ 台北29日電

以黎衝突急升溫，美國駐貝魯特大使館人員離開黎巴嫩，德國駐黎巴嫩、以色列約旦河西岸外交官的親屬將撤離。外交部今天表示，3名黎國僑民近日返台，駐以色列及約旦代表處堅守崗位，並與僑民建立聯絡網，隨時提供必要協助。

根據法新社報導，美國國務院表示，「由於空襲導致貝魯特動盪加劇，以及黎巴嫩全境局勢動盪且難以預測」，下令駐黎國外交人員家屬及部分員工離開該國。德國外交部透過聲明指出，已決定提高駐貝魯特、（約旦河西岸）雷馬拉（Ramallah）和特拉維夫（Tel Aviv）外交單位的危險層級；駐當地人員家屬將離開，並將精簡派駐當地的人員編制，同時確保外交單位仍能執行其所有業務。

外交部上午回應中央社提問指出，外交部日前已訓令駐約旦代表處及駐以色列代表處，與當地僑民及台灣人保持密切聯繫，建立聯絡網，並依據緊急應變計畫應處，隨時提供僑民必要協助，並敦促在黎僑民及台灣人儘速離開黎國。

外交部說明，目前已知在黎國人計有僑民5人及學生1人，其中有3名僑民將於近日返國，駐約旦代表處將續與其餘3人保持聯繫。

外交部提及，駐以色列及駐約旦代表處同仁仍將持續堅守駐地崗位，提供在以色列及黎巴嫩的台灣人必要協助，並隨時密切關注情勢發展。

以色列 外交部 約旦

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