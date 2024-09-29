反擊陸外長發言 外交部：兩岸互不隸屬是國際公認事實

中國大陸外長王毅於美東時間28日在第79屆聯合國大會總辯論發言時，稱聯大2758號決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。對此，外交部嚴正譴責，並強調，中華民國台灣，與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的事實。

中國大陸外長王毅於紐約聯合國總部表示，聯大2758號決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，並強調在這一原則問題上，「沒有灰色地帶，沒有模糊空間」。

對此，外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。聯大第2758號決議的內容既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議就與台灣無關，更沒有解決台灣在聯合國的代表權問題。外交部再次強調，只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。

外交部要求中國停止誤導國際視聽，也呼籲國際社會正視中國藉由扭曲聯大第2758號決議片面改變台海現狀，為將來武力犯台製造法理基礎的惡劣意圖，積極採取反制作為，共同維護台海和平穩定現狀，以及以規則為基礎的國際秩序。