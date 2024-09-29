快訊

山陀兒升級中颱 暴風圈擴大

爸爸失智，媽媽形同沒有伴！該如何為失智家人做照護決定？

MLB／大谷翔平雙安逼近三冠王 59盜→58盜還漏踩壘包

國慶晚會9月30日免費索票 北市議員批黃牛票淪三不管

中央社／ 台北29日電

國慶晚會線上免費索票將於明天中午起開放，國民黨台北市議員曾獻瑩今天指出，因無定價而不適用文創法及社維法裁罰規定，國慶晚會黃牛票問題，竟成三不管地帶。

台北市政府觀光傳播局表示，國慶晚會開放5000席位供民眾透過udn售票網線上免費索票，此平台設有驗證排隊機制，以防止黃牛機器人大量掃票；400張敬老票券則在活動當天開放領票，現場須核對身分證件，使黃牛無足夠時間販售，以阻斷黃牛市場。

觀傳局指出，為嚴禁以任何形式非供自用而加價轉售票券行為，市府將加強網路查緝及會場周邊巡邏，民眾若發現相關情事，可至台北市陳情系統1999反映。

對此，曾獻瑩今天透過新聞稿表示，國慶晚會線上索票明起開放，每人限索票2張，包括搶票機器人與AI搶票都蓄勢待發，但國慶晚會的票並無定價，以至於不適用文創法及社會秩序維護法納管。

曾獻瑩指出，以往售票的音樂、文化活動，黃牛票裁罰是由市府文化局負責，體育活動的黃牛票裁罰則由市府體育局負責；但國慶晚會黃牛票問題，變成台北市警察局、文化局、觀傳局都不知該由誰來開罰，以及是否可裁罰，目前也尚未定案。

他說，自己近來接到許多民眾憂慮搶不到國慶晚會的票、還有長輩拜託團隊助理協助手把手索票教學，也有人拜託助理幫助上網搶票，若到時出現國慶黃牛票，台北市政府現在卻連可不可以裁罰都還不確定，這叫民眾如何心安。

曾獻瑩認為，這次國慶索票的敬老票僅400張，光是填單寄來參與抽籤的長者就達9000人，可見還有許多民眾都希望到場參與國慶晚會，明天線上索票恐怕又會是秒殺、萬人拚手速景況。

他提到，自己也向國慶晚會索票平台售票網客服確認，發現須先註冊udn售票網的會員才能參與索票，但仍有許多民眾不知道，認為觀傳局應加強宣導，以免許多民眾明天要搶票時才發現要先填寫諸多個資與註冊而錯失，屆時國慶晚會5000張票早被索取一空。

曾獻瑩認為，民眾的網路、資訊能力本就有數位落差，若不熟悉索票流程，加上黃牛無法防堵，民眾還沒慶賀國慶，恐已先受一肚子氣。

北市 國慶 黃牛

延伸閱讀

捷運南環段今第7次開標 民代喊話北市府向中央爭取預算

今天截止！長輩抽200組國慶晚會 觀傳局：已收5500回函

南環段決標有望 里長憂「交通黑暗期」 捷運局：會與地方溝通

江蕙復出！國慶晚會5400張門票 線上線下兩梯次開搶

相關新聞

賴清德下軍令狀 李彥秀酸：總統當風紀股長、把民進黨公職當小學生管

賴清德總統對民進黨立委下「軍令狀」，但成效不彰。國民黨立委李彥秀表示，民進黨創黨近40年，從未有黨主席、總統，像賴清德一...

14天訪美行 黃介正：明確傳達國民黨國防外交政策

國民黨國際部主任黃介正昨結束14天美國訪問行程返台，黃介正指出，國民黨代表團此次訪美，再次向美方明確表達黨主席朱立倫「親...

韓國瑜真心話...藍黨團若只會硬攻 自曝破口給綠營撿槍

立法院長韓國瑜日前於國民黨舉行的立法實務研討會吐露心聲，表示國民黨立法院黨團前書記長洪孟楷這鍋湯才剛熟就被端走；又談到花東三法，表示國民黨是最大黨，但基層的中間選民對藍營還是有所不滿，他領銜推出花東三法，明明是為了台灣好，但卻被醜化、汙名化，很多時候不見得要硬攻，直線走不通就走曲線。韓的一席話，被解讀成對國民黨團議事攻防戰術的擔憂。

盤點國營公股事業「新賴友友」 高鐵董事長人事受矚目

賴政府持續更新國營、公股事業人事，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽將卸任，郭水義上周五逐層樓向同事表達感謝並告別，周一（9月30日）臨時董事會後將進行交接典禮。據了解，緊接著登場的將是台灣高鐵董事長人事案。盤點賴政府上任至今人事案，新一批「賴友友」成為大贏家。

【專家之眼】再論聯合國2758號決議

聯合國2758案還在延燒，這就牽涉到名實之辨與法理之爭。

【總編開箱】賴清德身兼3職上緊螺絲 小心最後恐崩牙

賴清德總統很忙，因為他要管行政院的事情，黨籍立委表現也是他關注的範圍，然後又悄悄布局明年縣市首長的選舉提名，大小事情一手包，不知他是否有時間思考、擘畫國家大政，並且努力在兩岸、外交方面尋求突破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。