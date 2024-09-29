國慶晚會9月30日免費索票 北市議員批黃牛票淪三不管

國慶晚會線上免費索票將於明天中午起開放，國民黨台北市議員曾獻瑩今天指出，因無定價而不適用文創法及社維法裁罰規定，國慶晚會黃牛票問題，竟成三不管地帶。

台北市政府觀光傳播局表示，國慶晚會開放5000席位供民眾透過udn售票網線上免費索票，此平台設有驗證排隊機制，以防止黃牛機器人大量掃票；400張敬老票券則在活動當天開放領票，現場須核對身分證件，使黃牛無足夠時間販售，以阻斷黃牛市場。

觀傳局指出，為嚴禁以任何形式非供自用而加價轉售票券行為，市府將加強網路查緝及會場周邊巡邏，民眾若發現相關情事，可至台北市陳情系統1999反映。

對此，曾獻瑩今天透過新聞稿表示，國慶晚會線上索票明起開放，每人限索票2張，包括搶票機器人與AI搶票都蓄勢待發，但國慶晚會的票並無定價，以至於不適用文創法及社會秩序維護法納管。

曾獻瑩指出，以往售票的音樂、文化活動，黃牛票裁罰是由市府文化局負責，體育活動的黃牛票裁罰則由市府體育局負責；但國慶晚會黃牛票問題，變成台北市警察局、文化局、觀傳局都不知該由誰來開罰，以及是否可裁罰，目前也尚未定案。

他說，自己近來接到許多民眾憂慮搶不到國慶晚會的票、還有長輩拜託團隊助理協助手把手索票教學，也有人拜託助理幫助上網搶票，若到時出現國慶黃牛票，台北市政府現在卻連可不可以裁罰都還不確定，這叫民眾如何心安。

曾獻瑩認為，這次國慶索票的敬老票僅400張，光是填單寄來參與抽籤的長者就達9000人，可見還有許多民眾都希望到場參與國慶晚會，明天線上索票恐怕又會是秒殺、萬人拚手速景況。

他提到，自己也向國慶晚會索票平台售票網客服確認，發現須先註冊udn售票網的會員才能參與索票，但仍有許多民眾不知道，認為觀傳局應加強宣導，以免許多民眾明天要搶票時才發現要先填寫諸多個資與註冊而錯失，屆時國慶晚會5000張票早被索取一空。

曾獻瑩認為，民眾的網路、資訊能力本就有數位落差，若不熟悉索票流程，加上黃牛無法防堵，民眾還沒慶賀國慶，恐已先受一肚子氣。